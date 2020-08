Se avecina un gran anuncio sobre la temporada de fútbol americano universitario

(WFLA) – Si los informes son ciertos, podría estar llegando un anuncio explosivo en el mundo del fútbol universitario.

Según ESPN, los comisionados de las conferencias Power 5 celebraron una reunión de emergencia el domingo en medio de crecientes preocupaciones sobre la próxima temporada debido a la pandemia de coronavirus.

Aunque no se tomaron decisiones importantes durante el fin de semana, los comisionados hablaron sobre trabajar juntos en caso de que sus respectivos presidentes decidan cancelar o posponer los deportes de otoño. Varias fuentes han indicado que los presidentes de los Diez Grandes están listos para cerrar la temporada deportiva de otoño y están esperando a ver si los comisionados, rectores universitarios y rectores de las otras conferencias Power 5: ACC, Big 12, Pac-12 y SEC – hará lo mismo.

El informe llega después de que la Conferencia Mid-American pospusiera toda su temporada deportiva de otoño, incluido el fútbol durante el fin de semana.

Desde entonces, los jugadores se han unido en las redes sociales para luchar por la temporada de otoño, haciendo de #wewanttoplay tendencia en Twitter.

Los jugadores de todas las Power Five Conferences dijeron que estaban de acuerdo en una lista de estipulaciones, que:

Establecer procedimientos y protocolos de salud y seguridad obligatorios universales para proteger a los atletas universitarios contra COVID-19 en todas las conferencias de la NCAA.

Dar a los jugadores la oportunidad de optar por no participar y respetar su decisión

Garantizar la elegibilidad ya sea que un jugador elija jugar la temporada o no

Usar sus voces para establecer una comunicación abierta y confianza entre jugadores y oficiales; creando finalmente una Asociación de Jugadores de Fútbol Universitario que sea representativa de los jugadores de todas las conferencias Power 5

“La gente corre el mismo riesgo, si no más, si no jugamos. Los jugadores serán enviados a casa a sus propias comunidades donde el distanciamiento social es muy poco probable y la atención médica y los gastos correrán a cargo de las familias si fueran contraer COVID-19 “. El mariscal de campo de Clemson, Trevor Lawrence, tuiteó. “Por no hablar de los jugadores que vienen de situaciones que no son buenas para ellos / su futuro y tener que volver a eso. El fútbol es un refugio seguro para mucha gente. Tenemos más probabilidades de contraer el virus en la vida cotidiana que jugando al fútbol”. . Tener una temporada también incentiva a los jugadores a estar seguros y tomar todas las precauciones adecuadas para tratar de evitar contraer covid porque la seguridad de la temporada / compañeros de equipo está en juego. Sin la temporada, como ya hemos visto, la gente no se distanciará socialmente o use máscaras y tome las precauciones adecuadas “.

