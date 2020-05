Ryan Newman listo para volver a competir el domingo

TAMPA, Florida (WFLA) – Pasarán exactamente 3 meses desde su horrible accidente de las 500 Millas de Daytona que Ryan Newman volverá al volante para su regreso a las carreras el domingo. También es la primera carrera real para NASCAR desde que la pandemia detuvo su temporada en marzo.

Milagrosamente, el veterano de la serie de la Copa sufrió solo una lesión en la cabeza, que llamó un “cerebro magullado”, y estuvo fuera del hospital en dos días. La recuperación física de ese choque puede ser obvia, pero el aspecto psicológico fue aún más significativo para Newman.

“Creo que la recuperación mental fue más desafiante que la recuperación física”, dijo Newman. “La recuperación física no fue tan difícil. Realmente tomó más tiempo que nada y luego eso te desafía mentalmente a superar y ser capaz de concentrarte en los próximos pasos”.

Como resultado del choque de Newman, NASCAR ha aumentado aún más las medidas de seguridad en los autos, implementando dos barras antivuelco adicionales y una válvula de flujo de aceite. Newman, quien estudió ingeniería en Purdue, ha abogado por hacer que los autos sean más seguros cada año y se alegra de ver otro cambio para garantizar la seguridad de los conductores.

“NASCAR continúa dando pasos con o sin accidentes como ese”, dijo Newman. “Eso es lo que me hizo estar vivo. Esta situación después de Daytona no fue solo una reacción a lo que sucedió porque fallecí. Fue una reacción a lo que sucedió porque lo viví y la capacidad de comunicarme, lo que hicieron mucho conmigo personalmente, para hacer que mi auto de carrera sea más fuerte y seguro. Y no solo el mío, sino de todos, para que en los próximos años podamos continuar haciendo esas mejoras, no solo siendo reactivos sino proactivos. Sabemos que siempre habrá estar en peligro con un vehículo en movimiento de 3,400 libras a 200 millas por hora “.

Los pilotos están volviendo a las carreras reales después de más de dos meses fuera de la pista, y volviendo a ella en Darlington Raceway, una pista conocida por presentar una serie de desafíos.

En 21 carreras allí, Newman tiene una pole, un promedio de finalización de 12.5 y un mejor segundo puesto en 2002. Su experiencia es lo que lo hace tan seguro de volver al volante, incluso sin ninguna práctica o calificación, como se describe en Los nuevos parámetros de NASCAR.

“No es un gran problema para mí”, dijo Newman. “Espero probar cuando la bandera verde caiga que no es así. Tienes muchachos como Matt Kenseth y otros muchachos como William Byron que no tiene tantas vueltas en Darlington como yo. Solo porque estoy regresar de un choque no significa que soy incapaz. Simplemente significa que tengo un pequeño desafío por delante. Pero ese pequeño desafío para mí es menos difícil que las personas que tienen menos experiencia “.