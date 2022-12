LUSAIL, Qatar (AP) — Cristiano Ronaldo fue eliminado de la alineación titular para el partido de Portugal contra Suiza el martes en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La medida se produjo un día después de que su entrenador expresara su frustración por la actitud del capitán de su equipo en el último partido. Gonçalo Ramos, que juega en el club portugués Benfica, fue titular en el lugar de Ronaldo en el Lusail Stadium.

Ronaldo entró trotando al campo para el calentamiento previo al partido entre fuertes vítores. Salió solo detrás de los titulares, guiando a los suplentes al campo y pateando el balón con ellos en ejercicios ligeros.

Después de calentar, Ronaldo caminó por el túnel hacia el vestuario y se detuvo para tomarse una foto con una voluntaria. Se inclinó y pasó su brazo alrededor de ella para la foto.

João Cancelo, lateral que fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, también fue eliminado del once titular.

El banquillo de Ronald se produjo después de que mostró un evidente disgusto por haber sido eliminado del partido contra Corea del Sur el viernes.

El delantero de 37 años abrió el torneo con un gol contra Ghana para convertirse en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo diferentes. Pero fue ineficaz en los últimos dos partidos de la fase de grupos de Portugal y fue sacado a la mitad de la segunda mitad de una derrota por 2-1 ante Corea del Sur.

El lenguaje corporal de Ronaldo indicó que la superestrella estaba molesta por haber sido sacada del juego, algo sobre lo que el entrenador de Portugal, Fernando Santos, permaneció en silencio durante casi tres días.

Finalmente, en su conferencia de prensa del lunes, Santos reconoció que la actitud de Ronaldo en el partido contra Corea del Sur fue la única distracción, entre muchas, que lo había llevado demasiado lejos.

Antes del primer partido de Portugal en la Copa del Mundo, Ronaldo cortó lazos con el Manchester United y, según los informes, un equipo de Arabia Saudita lo cortejó con la promesa de un cheque de pago exorbitante, y una encuesta en Portugal mostró que los fanáticos en su país de origen querían que la superestrella fuera eliminada. la alineación.

“No me gustó, para nada. Realmente no me gustó”, dijo Santos el lunes sobre la mala actitud de Ronaldo al ser eliminado del partido contra Corea del Sur. “Lo arreglamos internamente y eso es todo”.

Mientras tanto, el defensor portugués Rúben Dias suplicó a los medios portugueses que ayudaran a “crear unidad” en el campamento en lugar de división. Fue la encuesta del diario portugués O Bola la que mostró que los fanáticos en casa se habían cansado de Ronaldo y preferían que no jugara contra Suiza.

No tiene precedentes que Ronaldo tenga menos tiempo de juego porque la superestrella envejecida se ha desvanecido últimamente. Apenas jugó en la Premier League para el United durante la primera mitad de la temporada, y Santos lo dejó fuera de la alineación de Portugal para un partido de la Liga de las Naciones contra España en marzo.

Con Ronaldo, Portugal avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo en cuatro de sus cinco torneos, pero nunca jugó una final de la Copa del Mundo. Portugal en 2006 perdió ante Francia en las semifinales, lo más profundo que ha alcanzado Ronaldo en la Copa del Mundo.

Aunque ha marcado en cinco torneos, solo tiene ocho goles en total en 20 partidos de la Copa Mundial. Sus 118 goles en partidos internacionales es un récord mundial para los hombres, pero Ronaldo nunca ha marcado en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi, el mayor rival de Ronaldo a lo largo de los años, ha marcado tres goles en lo que va de esta Copa del Mundo y ayudó a Argentina a llegar a los cuartos de final. Messi tiene nueve goles en la Copa del Mundo en su carrera y, al igual que Ronaldo, nunca ha ganado el torneo.