Tampa, Fla. (WFLA) — El cuatro veces campeón del Super Bowl y tight end de los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski, anunció su retiro del fútbol americano el martes a través de un tuit.

El tuit decía:

“En la universidad, me pidieron que escribiera sobre una oportunidad de trabajo de ensueño que quisiera seguir y dónde sería la ubicación. Cada vez que tenía que escribir sobre mi futuro, sin importar qué, elegí ser un jugador de fútbol americano profesional. Sin embargo, para esa tarea, tuvimos que elegir la ubicación. Entonces escribí que quería jugar en Tampa para los Tampa Bay Buccaneers, por muchas razones, siendo el clima soleado el número 1. Me olvidé por completo de escribir este informe hasta hace 2 años cuando tuve la oportunidad de unirme a los Tampa Bay Buccaneers. Y déjame decirte, el viaje en Tampa durante los últimos 2 años ha superado lo que originalmente escribí en la universidad, a lo grande. Y por esto, quiero agradecer a toda la organización de los First Class Buccaneers por un viaje increíble, confiando en mí para volver a jugar y ayudar a construir un equipo campeón. Ahora regresaré a mi casa de retiro, alejándome del fútbol americano nuevamente con la cabeza en alto sabiendo que di todo lo que tenía, bueno o malo, cada vez que salí al campo. Las amistades y relaciones que he hecho durarán para siempre, y agradezco a cada uno de mis compañeros de equipo y entrenadores por dar todo lo que tenían también. Desde la jubilación, de vuelta al fútbol americano y a ganar otro campeonato, y ahora de vuelta a relajarme. Gracias a todos. Buccaneers 🏴‍☠️ fanáticos, the Krewe, sin ustedes, nada de esto es posible, todos ustedes lo trajeron en cada juego, gracias por todo lo que hacen. Salud por lo que sigue, tal vez surcando los mares 🏴‍☠️ ¡¡Arghhhhhh!!”

Gronkowski, de 33 años, pasó las primeras nuevas temporadas de su carrera en la NFL con los New England Patriots junto al mariscal de campo Tom Brady, con quienes alcanzó impresionantes números, incluyendo 3 Super Bowls.

Justo antes de la temporada 2019, Gronkowski decidió retirarse, cerrando un capítulo con los Patriots. Pero cuando Brady anunció que dejaba New England para unirse a Tampa Bay, el ala cerrada salió de su retiro para unirse y jugar con the GOAT.

Durante dos temporadas con los Buccaneers, Gronkowski atrapó 100 pases para 1,425 yardas y 13 touchdowns. También, agregó un cuarto anillo de Super Bowl gracias a la victoria de Tampa Bay en el Super Bowl LV sobre los Kansas City Chiefs jugando en casa, en Raymond James Stadium.