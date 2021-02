Retroceda en el tiempo: ¿Cuándo llegaron los Tampa Bay Buccaneers al Super Bowl por última vez?

(NEXSTAR) - Desde sus días en Northern Iowa, Kurt Warner siempre ha repartido la riqueza con sus pases. Pero para el ex campeón del Super Bowl y su esposa Brenda, hacer conexiones en la comunidad es más importante.

En diciembre, la familia del ex mariscal de campo de los Rams y los Cardinals sorprendió a su familia número 52 con un Hogar para las Fiestas a través de su Fundación First Things First.