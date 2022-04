ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Por mucho que los Rays de Tampa Bay quisieran que Corey Kluber tuviera la oportunidad de obtener la victoria en el debut del lanzador con su nuevo equipo, mantener al dos veces ganador del premio Cy Young fresco y saludable es una mayor prioridad.

El derecho de 36 años lució bien en su primer juego desde que se unió a los campeones defensores del Este de la Liga Americana, lanzando cuatro entradas y dos tercios en blanco en una victoria de 8-0 que completó la barrida inicial sobre los Orioles de Baltimore el domingo.

“Realmente no controlé los conteos de la forma en que me gustaría eventualmente”, dijo Kluber. “Pero al final del día, hice buenos lanzamientos cuando lo necesitaba para mantenerlos fuera del marcador”.

Brandon Lowe conectó un jonrón de dos carreras ante Tyler Wells (0-1), mientras que Wander Franco tuvo su segundo juego de tres hits en tres días e impulsó un par de carreras cuando los Rays vencieron a los Orioles por decimoquinta vez consecutiva e igualaron el inicio de temporada más rápido en la historia del club.

Tampa Bay, que tiene marca de 21-1 contra los Orioles desde principios del año pasado, también comenzó con marca de 3-0 en 2002 y 2012.

Luego de una temporada de 110 derrotas, Baltimore tiene marca de 0-3 por primera vez desde 2007. Los Orioles nunca lideraron en la serie, se poncharon 37 veces, la mayoría en tres juegos de una temporada en la historia de la franquicia, y se fueron 2 por 3. 24 con corredores en posición de anotar.

“Tienen muy buenos lanzadores, pero no hicimos un muy buen trabajo con los bates. No los hicimos trabajar mucho”, dijo el manager de los Orioles, Brandon Hyde. “Podemos mejorar nuestro bateo de dos strikes, poner más presión sobre su defensa. Tenemos algunos muchachos peleándose temprano. Me gustaría verlos estallar. Nos estamos presionando demasiado a nosotros mismos”.

Kluber, lanzando en su cumpleaños por primera vez en su carrera, permitió tres hits, caminó a cuatro y ponchó a cinco en una salida de 87 lanzamientos. Navegando con una ventaja de 4-0, retiró a los dos primeros bateadores en la quinta entrada antes de caminar a Cedric Mullins y permitirle un sencillo a Ryan Mountcastle.

El mánager Kevin Cash, quien dijo antes del partido que una de sus prioridades esta temporada será manejar la carga de trabajo de Kluber y mantener saludable al jugador de mayor edad en su roster, no dudó en recurrir al bullpen.

Kluber tuvo marca de 5-3 con efectividad de 3.83 en 16 aperturas con los Yankees de Nueva York la temporada pasada, cuando también pasó tres meses en la lista de lesionados por una distensión en el hombro derecho. Los Rays lo firmaron con un contrato de $ 8 millones por un año durante la temporada baja.

“Nos gustaría que todos nuestros muchachos salieran y anotaran 30 aperturas. Pero dicho esto, tienes que administrar la carga de trabajo”, dijo Cash.

“No quiero poner palabras en su boca, pero los días de lanzar 220 entradas probablemente ya no existan”, agregó el manager. “Él entiende eso”.

Kluber, quien ganó los premios Cy Young con Cleveland en 2014 y 2017, no estaba molesto con la decisión del gerente.

“Realmente no me preocupo por la carga de trabajo o el número de lanzamientos. Lo veo como que voy a seguir saliendo hasta que me quite el balón”, dijo Kluber. “Trato de tomarlo bateador por bateador y no tratar de ver el panorama general de esa manera”.

El zurdo Jeffrey Springs (1-0) entró para sacar al único bateador que enfrentó para terminar el quinto. Jason Adam, Jalen Beeks y Matt Wisler mantuvieron a los Orioles sin anotar el resto del camino, terminando con seis hits combinados.

Wells hizo su primera apertura en las Grandes Ligas para los Orioles y no pasó la segunda entrada. Los Rays llenaron las bases con dos bases por bolas y un sencillo dentro del cuadro, luego persiguieron al derecho de 27 años con un elevado de sacrificio de Mike Zunino, un roletazo productor de Manuel Margot y un jonrón de 437 pies de Lowe al jardín derecho-central.

El sencillo de dos carreras de Franco destacó una séptima carrera de cuatro carreras contra los relevistas Bryan Baker y Paul Fry. Franco se unió a Quinton McCracken en 1998 y a Steve Cox en 2001 como los únicos Rays con múltiples juegos de tres hits durante los primeros tres juegos de una temporada.

Wells, 2-3 con efectividad de 4.11 en 44 apariciones como relevista como novato la temporada pasada, hizo 54 lanzamientos y permitió cuatro carreras y tres hits. Caminó a dos y ponchó a dos.

SALA DE ENTRENADORES

Orioles: Hyde dijo que el relevista derecho Dean Kremer se lesionó el músculo oblicuo izquierdo al calentar en el bullpen durante el juego.

Rays: CF Kevin Kiermaier no estaba en la alineación, sin embargo, Cash dijo que era un día de descanso y no relacionado con una lesión. El equipo inicia la temporada con una racha de 13 partidos en 13 días.

HASTA LA PRÓXIMA

Orioles: Regreso a Baltimore para el primer partido en casa contra Milwaukee. El zurdo Bruce Zimmermann (4-5, 5.04 de efectividad en 2021) comienza, y los Cerveceros contraatacan con el zurdo Adrian Houser (10-6, 3.22).

Rays: Continúa una estadía en casa de siete juegos con el RHP Luis Patiño (5-3, 4.31 en 2021) comenzando el primero de cuatro juegos contra Oakland. RHP Paul Blackburn (1-4, 5.87) toma el balón primero para los Atléticos.