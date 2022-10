HOUSTON (AP) — Tanto los Rays de Tampa Bay como los Astros de Houston tenían razones para gustarles cómo resultaron las cosas el viernes por la noche.

Sin embargo, Drew Rasmussen y los Rays fueron los únicos que celebraron.

Rasmussen lanzó siete entradas efectivas y los Rays aseguraron un lugar en los playoffs por cuarta temporada consecutiva, posando en el campo para una foto del equipo después de vencer a Houston 7-3. A pesar de la derrota, los Astros terminaron con la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la Liga Americana.

Los Rays (86-71) comenzaron el día en el tercer y último puesto de comodines de la Liga Americana, detrás de Toronto y Seattle.

Tampa Bay extendió la racha de postemporada más larga en la historia de la franquicia y obtuvo un lugar en los playoffs por octava vez, todo desde 2008. Los Rays nunca han ganado la Serie Mundial.

“Han resistido algunas malas noticias y algunas malas actuaciones, pero han llegado a la cima con algunas muy buenas actuaciones para mantenerse a flote aquí”, dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. “Parece que en este momento, nos estamos recuperando un poco. Estos muchachos aún son jóvenes y estamos probando algunas cosas realmente geniales”.

Houston (102-55) tenía asegurada la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la Liga Americana cuando los Yankees de Nueva York perdieron más temprano ese día. Solo los Dodgers de Los Ángeles tienen un mejor récord que los Astros.

“Es difícil celebrar cuando sientes el dolor de perder”, dijo el mánager de los Astros, Dusty Baker. “Nos preocuparemos de eso más tarde”.

Rasmussen (11-7) limitó a Houston a dos carreras y cinco hits en siete entradas. Ingresó el viernes con una racha de tres derrotas consecutivas, la más larga de su carrera.

“Tuve una salida realmente mala contra estos muchachos el otro día, así que poder regresar y atacar la zona de strike como sé hacerlo y obtener outs rápidos y permitir que la defensa juegue fue absolutamente increíble”, dijo Rasmussen. “Hay mucha emoción de cara a la postemporada ahora, y estamos oficialmente dentro”.

Yandy Díaz pegó doble y sencillo dos veces, impulsando dos carreras y anotando dos. Taylor Walls jonroneó y anotó dos veces por los Rays.

Tampa Bay anotó tres veces en el sexto, tomando una ventaja de 6-2 y persiguiendo a Framber Valdez (16-6).

Valdez, quien vio rota su racha récord de la MLB de 25 aperturas consecutivas de calidad en su apertura anterior, tuvo una segunda salida difícil consecutiva. En cinco entradas y un tercio, permitió seis carreras, nueve hits y tres bases por bolas.

Valdez ha sido marcado por 10 carreras en sus últimas dos aperturas luego de permitir solo ocho carreras en todo el mes de agosto.

“Él no tuvo demasiado su bola rompiente esta noche”, dijo Baker. “De hecho, lanzó más rectas que rompientes. No, no tengo ninguna preocupación por Framber. Framber está bien.

El ex José Siri conectó un doble RBI y Díaz dobló a casa Siri y Walls para abrirlo.

Walls conectó un jonrón en el octavo, su octavo de la temporada.

Tampa tomó una ventaja de 3-2 en el quinto cuando Randy Arozarena conectó un triple RBI y anotó con un sencillo de Wander Franco.

Houston tomó una ventaja de 2-1 en el cuarto cuando Yordan Alvarez abrió con un doble y anotó con un sencillo de Yuli Gurriel.

Gurriel conectó un doble en el noveno para anotar a Álvarez.

Los Rays anotaron primero después de que Valdez dio base por bolas a los dos primeros bateadores y Harold Ramírez conectó un sencillo productor.

Alex Bregman conectó su cuadrangular número 23 en la parte baja de la primera.

“Me alegro de haber podido trabajar mi camino de regreso. … Poder contribuir ahora y poder descorchar champán esta noche es mucho más significativo”. dijo el abridor de los Rays, Tyler Glasnow.