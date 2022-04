TAMPA, Fla. (WFLA) – Rachel Balkovec, la primera mujer gerente de un equipo de béisbol de ligas menores, hará su debut el viernes cuando los Tarpons juegan contra los Lakeland Flying Tigers.

Balkovec asistirá al juego, programado para comenzar a las 6:35 pm el viernes en el Publix Field en el estadio Joker Marchant, luego de perderse su primer juego de entrenamiento de primavera debido a una lesión en la cara.

La jugadora de 34 años se unió a la organización de los Yankees como entrenadora de bateo en 2019, convirtiéndola en la primera mujer con ese trabajo a tiempo completo en el béisbol afiliado. Obtuvo su primer puesto en la pelota profesional con los St. Louis Cardinals como entrenadora de fuerza y acondicionamiento de ligas menores en 2012.

Balkovec, ex receptora de softbol en la Universidad de Creighton y la Universidad de Nuevo México, se mudó de los Cardenales a los Astros de Houston en 2016. Fue contratada como coordinadora de fuerza y acondicionamiento para América Latina, cargo para el cual aprendió español y luego se convirtió en el entrenador de fuerza y acondicionamiento en Double-A Corpus Christi.

Dejó brevemente el béisbol en 2018 para obtener una segunda maestría en la Universidad de Vrije en los Países Bajos, donde también trabajó con los equipos nacionales de béisbol y softbol del país. Luego trabajó para Driveline Baseball, un centro de béisbol basado en datos que ha entrenado a numerosos jugadores de ligas mayores, antes de ser contratada por Nueva York.

“Veo mi camino como una ventaja” , dijo a The Associated Press en 2019. “Probablemente tuve que hacer mucho más que un homólogo masculino, pero eso me gusta porque estoy mucho más preparada para los desafíos que podría enfrentar. encuentro.”

Associated Press contribuyó a este informe.