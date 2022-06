TAMPA, Fla. (WFLA) – El miércoles, el disco cae en una tercera final consecutiva de la Copa Stanley para los Tampa Bay Lightning.

Están a solo cuatro victorias de un histórico tricampeonato, algo que no se ha hecho desde que lo hicieron los New York Islanders hace cuatro décadas. De hecho, ganaron cuatro partidos seguidos entre 1980 y 1983.

“No creo que llegues tan lejos a menos que haya una creencia, un deseo, un impulso para ser mejor”, dijo el entrenador en jefe de los Lightning, Jon Cooper. “Una de las cosas de las que hablamos, no solo este año sino el año anterior, fue la razón por la que otros equipos no vuelven allí. ¿Por qué es tan raro que otro equipo no pueda regresar? ¿Es suficiente que hayas puesto tu nombre en la Copa? Exhalas y ¿está bien?”

Para este equipo, una o incluso dos no son suficientes.

“¿Por qué no seguir adelante? Ha sido algo muy importante (para nosotros) poner nuestro sello en la historia”, dijo Cooper.

El impulso y el hambre de ganar otro es algo que el equipo ha expresado en el camino. No solo ganar un tercero para su grupo principal, sino también ganar el primero para algunos de sus nuevos compañeros de equipo que aún no han ganado uno.

“Hemos aceptado el desafío después del primero de tratar de ganar de forma consecutiva”, dijo el alero y capitán del Lightning, Steven Stamkos. “No se puede negar que queremos ganar una Copa Stanley nuevamente. He hablado de ese sentimiento que tienes cuando lo ganas. Es la mejor sensación que puedes tener como atleta y te motiva aún más. Pero todavía hay algunos muchachos como dije que estamos trabajando igual de duro para conseguirles una Copa también en nuestro equipo”.

“Una vez que ganas una o dos veces, te gusta esa sensación”, dijo el alero del Lightning, Nikita Kucherov. “Te entra hambre y quieres volver a hacerlo en algún momento. Hemos tenido la suerte de tener un equipo tan bueno, buenos porteros y un buen cuerpo técnico. Los entrenadores han mostrado el camino y los jugadores los siguen. Definitivamente, todos en esa sala quiere volver a ganar Es algo que sería especial y no muchos equipos lo han hecho antes.

El primer juego entre Lightning y Avalanche es el miércoles a las 8:00 pm en Denver.