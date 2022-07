(NEXSTAR) – El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, admitió que actuó “como un idiota” después de que las cámaras lo captaran destrozando la casa club durante un juego de Triple-A a principios de esta semana.

Sale, quien estaba lanzando durante un período de rehabilitación con los Medias Rojas de Worcester el miércoles, fue filmado derribando y pateando objetos durante un estallido violento en la casa club después de que lo sacaron del juego en la cuarta entrada, informó MLB.com.

El metraje, que fue compartido en Twitter por la reportera de WBTS y NECN Alysha Palumbo, había sido visto más de 4.5 millones de veces el viernes por la mañana.

Hablando con los periodistas el jueves, Sale sugirió inicialmente que este tipo de comportamiento era algo aceptable para un jugador de béisbol profesional. También pareció culpar al hecho de que, como atleta a la vista del público, la gente a veces filma sus acciones.

“Si quieres que actúe como una persona normal, tienes que tratarme como una persona normal”, dijo Sale, según un video compartido por Yahoo! Deportes. “Esto no es como una atmósfera normal, ¿sabes? Si estuviera en Bank of America, esto no funcionaría, ¿verdad? No estamos en el Bank of America. Esto es deportes. Esto es apalancamiento. Esto es presión. Me enorgullezco mucho de lo que hago”.

Cuando se le informó que los empleados del banco también podrían estar bajo bastante presión en sus trabajos, Sale dijo que “todos tienen derecho a tener su propia opinión”.

Más tarde, Sale admitió haber actuado “como un idiota” durante el partido del miércoles por la noche, comparando sus acciones con las de un “niño de 7 años” que tiene una rabieta. Sin embargo, con los años, dijo que aprendió a sacar sus frustraciones en lugares donde “se supone que no debes tener cámaras”, como el túnel o la casa club.

“Como dije, no es algo de lo que esté orgulloso. No es algo que quiera hacer. Pero como dije, las cosas pasan, hombre”.

Según los informes, Sale, de 31 años, pagó por los daños que causó, que también incluyeron la destrucción de un televisor, según el reportero deportivo Dan Roche de WBZ-TV de Boston. También, compró el almuerzo y la cena para los jugadores y el personal a un costo de aproximadamente $6,000, informó Roche.