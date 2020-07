Piloto de NASCAR debutará en el auto de carreras 'Trump 2020' en Brickyard 400

MOORESVILLE, NC ( WNCN ) – El piloto de NASCAR Corey Lajoie tendrá “Trump 2020” estampado sobre su auto durante nueve carreras por cortesía de una asociación entre su equipo de carreras y un comité de acción política que apoya al presidente Donald Trump.

El equipo de Lajoie, Go Fas Racing, anunció la asociación con el Patriots of America PAC el miércoles. Lajoie debutará el patrocinio cuando su auto No. 32 llegue a la pista para el prestigioso Brickyard 400 el domingo.

Según Go Fas Racing, se estima que hay 75 millones de fanáticos de NASCAR, muchos de los cuales viven en estados de campo de batalla. Aproximadamente 15 millones de esos fanáticos actualmente no están registrados para votar.

“Con un estimado de 75 millones de fanáticos de NASCAR, me sorprendió que aproximadamente 15 millones de esos fanáticos no sean votantes registrados”, dijo LaJoie. “Haré mi mejor esfuerzo para que los fanáticos de NASCAR se registren para votar a través de los esfuerzos de nuestro equipo dentro y fuera de la pista. Cuando ven el auto, con suerte, los hace correr a las urnas en noviembre”.

“Nuestra misión es registrar a los votantes y votar en noviembre. Estamos entusiasmados con nuestro patrocinio con Go Fas Racing No. 32 y Corey LaJoie. Creemos que esta asociación es la mejor manera de ayudarnos a comunicar este mensaje a la comunidad NASCAR y alentar a todos los estadounidenses a hacer su parte dirigiéndose a las urnas “, dijo Jeff Whaley en nombre de Patriots of America PAC.

El esquema de color rojo, blanco y azul aparecerá en ocho carreras adicionales durante el resto de la temporada.

“Me siento honrado de ser parte de la campaña de reelección del presidente a través del PAC Patriots of America”, dijo el propietario del equipo Archie St. Hilaire. “Como partidario de Trump 2020, este equipo hará todo lo posible para asegurar la victoria dentro y fuera de la vía eligiendo al presidente Donald Trump para un segundo mandato. ¡Traigamos de nuevo a este país y mantengamos a Estados Unidos genial!”

Go Fas Racing (GFR) actualmente presenta Ford Mustangs en la NASCAR Cup Series y tiene su sede en Mooresville, Carolina del Norte.