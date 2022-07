(NEXSTAR) – Los funcionarios del fútbol en Sierra Leona iniciaron una investigación sobre dos resultados finales sorprendentes recientes a los que llamaron “poco prácticos” en un comunicado de prensa el lunes.

Dado que cinco o seis goles en un partido de fútbol de 90 minutos pueden considerarse un asunto de alto puntaje, docenas de puntajes inevitablemente generarán sospechas de amaño de partidos.

Eso es exactamente lo que sucedió cuando el Gulf FC de la Eastern Regional Super 10 League derrotó al Koquima Líbano por un marcador final de 91-1, solo superado por la paliza absoluta de Kahunla al Lumbebu United, 95-0.

Aún más improbable, los puntajes en el medio tiempo fueron 7-1 y 2-0, respectivamente, según BBC Sport Africa.

Antes de la avalancha de goles, Gulf FC y Kahunla habían estado luchando por el último lugar restante en la liga y la oportunidad de clasificarse para el Playoff de la Premier League. Los dos equipos estaban empatados en cuanto a puntos asignados por victorias y empates, y la BBC informa que quedó claro que el mejor diferencial de goles terminaría siendo el factor decisivo.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver que una situación vergonzosa como esta quede impune”, dijo a la BBC el presidente de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona, Thomas Daddy Brima. “Vamos a iniciar una investigación inmediata y llevar a todos los responsables de esta mediocridad”.

La SLFA dijo en un comunicado que tiene “tolerancia cero” para la manipulación de partidos y prometió una investigación exhaustiva.

Si los funcionarios consideran que los resultados son válidos, los dos puntajes estarían entre los más altos jamás registrados. Se cree que el resultado más desequilibrado hasta la fecha se produjo en octubre de 2002, cuando el equipo del club de Madagascar SO l’Emyrne anotó un récord Guinness de 149 goles en propia puerta, lo que le dio al AS Adema una victoria por 149-0. Los jugadores de SO l’Emyrne aparentemente se anotaron repetidas veces en protesta por las decisiones arbitrales, según Reuters.