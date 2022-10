TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Tampa Bay Buccaneers entraron al juego del domingo contra los Carolina Panthers con la esperanza de que todos los errores que vieron contra los Steelers se arreglaran cuando se enfrentaran a su rival divisional.

Con los Panthers (2-5) canjeando a su corredor estrella Christian McCaffrey solo unos días antes del enfrentamiento del domingo, parecía que esta sería una victoria definitiva para Tampa Bay.

Tan pronto como la pelota tocó las manos de Brady, la lanzó 60 yardas campo abajo hacia Mike Evans en lo que seguramente sería un touchdown en la primera serie, pero seríamos demasiado afortunados para eso. El pase estaba incompleto y la unidad estaba rota. El resto del juego pareció seguir su ejemplo.

“Tuvimos dos fracasos. Tuvimos un fracaso en esa carrera de 60 yardas, tuvimos un fracaso en otra carrera”, dijo el entrenador en jefe de los Buccaneers, Todd Bowles. “La defensa no puede jugar bien y luego tener dos coberturas fallidas que pones desde el primer día y dos jugadas terrestres fallidas y luego esperar ganar el partido”.

Al regresar al campo después de la derrota de la semana pasada contra los Steelers, los Buccaneers dejaron en claro que el problema era la falta de comunicación y que se abordaría durante la práctica de la semana siguiente.

Bowles dijo que la práctica fue excelente, pero una gran práctica no sirve de nada cuando no juegas bien el día del partido.

“No estamos jugando bien. No estamos jugando bien como individuos, no estamos jugando bien como equipo. No lo estamos entrenando bien. En general, no anotamos lo suficiente en la ofensiva, no los detenemos lo suficiente en defensa y esto es el resultado. Tenemos que llevar esto en nuestras mangas”, dijo Bowles

Bowles y el mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady, estuvieron de acuerdo en que era necesario rendir cuentas y trabajar antes de que regresen al campo contra los Baltimore Ravens para el Thursday Night Football.

“Nosotros como equipo, comenzando conmigo, los entrenadores y los jugadores, tenemos que ser responsables. Es un día oscuro para nosotros perder como lo hicimos y los errores que tuvimos que no deberíamos haber tenido”, dijo Bowles.

Brady estuvo de acuerdo diciendo que tenían que ser responsables y empezar a jugar en equipo.

“Tienes que jugar en equipo. Tienes que asumir la responsabilidad. Tienes que trabajar duro. Tienes que tener disciplina, compromiso, fortaleza mental y física”, dijo Brady. “Todos estos son rasgos de carácter y tenemos muchos muchachos geniales en el vestuario. Tenemos una semana corta y tenemos que trabajar duro para tratar de arreglarlo”, agregó.

Brady no pudo completar un solo pase de touchdown en el juego, pero estuvo cerca en múltiples intentos. Parecía que la ofensiva se había perdido en las jugadas y parecía que Brady estaba lanzando el balón, pero las rutas simplemente no se completaban a tiempo.

Brady también dijo que el equipo es capaz de hacer jugadas, simplemente “no lo hacen de manera lo suficientemente consistente como para sumar puntos”.

Los Tampa Bay Buccaneers (3-4) regresarán al Raymond James Stadium para enfrentarse a los Baltimore Ravens en Thursday Night Football.