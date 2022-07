ELKHART LAKE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Brandon Brown quería una manera de cambiar la narrativa detrás del mensaje “Let’s Go Brandon” después de que la primera victoria de su carrera en NASCAR inadvertidamente fomentó un cántico que se usó para insultar al presidente Joe Biden.

Brown encontró ese nuevo mensaje gracias a la familia de un niño de 8 años con autismo.

Brandon Brundidge de Cottage Grove, Minnesota, estaba en un viaje de vacaciones de primavera a Houston en marzo y vio letreros con la frase “Let’s Go Brandon”. Él creía que las señales estaban destinadas a animarlo. En consecuencia, comenzó a probar actividades que nunca antes había intentado, como aprender a nadar y quitar las ruedas de entrenamiento de su bicicleta.

Su madre, Sheletta Brundidge, usó esa historia para escribir un libro para niños titulado “Brandon Spots His Sign”. Brown tenía la portada del libro de Brundidge en el capó de su Camaro para su carrera de la Serie Xfinity el sábado en Road America.

“Haber logrado esto fue como ese momento decisivo para nosotros”, dijo Brown. “Esto puede ser positivo. Esto puede ser bueno. No tiene que ser odioso o divisivo”.

Esta división había comenzado después de que Brown obtuviera la primera victoria de su carrera en NASCAR en octubre pasado.

La multitud en Talladega Superspeedway en Alabama coreó “F— Joe Biden” durante la entrevista posterior a la carrera del ganador. La reportera de NBC Sports, Kelli Stavast, le dijo incorrectamente a Brown que los fanáticos cantaban: “Let’s Go Brandon”.

A partir de ese momento, “Let’s Go Brandon”, se convirtió en un grito de guerra para los críticos de Biden, con letreros con ese mensaje apareciendo por todas partes. Brown, sin querer, se encontró en medio de la tormenta de fuego que rodeaba estos cánticos.

“Solo tenía la esperanza de poder convertirlo en algo positivo, podría recuperar mi nombre y no ser tan divisivo y aterrador, donde no sería una declaración política para que mis amigos y familiares me animen durante una carrera”, dijo Brown.

Ahí es donde intervino la familia Brundridge.

Sheletta Brundidge es madre de cuatro hijos, y tres de ellos tienen autismo. Ha escrito libros para niños centrándose en cada uno de ellos. Ella dijo que Brandon a menudo lidiaba con la ansiedad social.

Eso cambió después de que vio todos los letreros de “Let’s Go Brandon” y asumió que la gente lo estaba animando. De repente tenía una actitud completamente nueva y no era tan tímido para probar cosas nuevas.

Esta foto proporcionada por LakeSide Media muestra el capó del Camaro del piloto de NASCAR Brandon Brown con el diseño de la portada de “Brandon Spots His Sign”, un libro para niños escrito por Sheletta Brundidge en honor a su hijo, Brandon Brundidge. Brown condujo este Camaro en su carrera de la Serie Xfinity el sábado en Road America en Elkhart Lake, Wisconsin. (Garrett Pace/LakeSide Media)

“Literalmente quería que pusiéramos banderas frente a la casa (diciendo), ‘Vamos Brandon’”, recordó Sheletta Brundidge. “Estoy como: ‘Eso no va a suceder. No vamos a poner estas banderas frente a la casa’”.

Brown se enteró de este libro por su madre e invitó a la familia Brundidge a Road America. Se conocieron en persona por primera vez este fin de semana y los dos Brandon se hicieron amigos rápidamente.

“Parece que tengo un hermano gemelo pero que es mayor que yo”, dijo Brandon Brundidge.

Los Brundidge estaban repartiendo copias de “Brandon Spots His Sign” en Road America. El diseño de la portada del libro decoraba el auto de Brown, aunque fue eliminado de la carrera del sábado luego de quedar atrapado en un accidente automovilístico que obligó a que lo examinaran y lo sacaran del centro de atención del cuadro.

“Lamento todo lo que pasaste el año pasado”, le dijo Sheletta Brundidge a Brown el sábado. “Sé que ha sido horrible. Pero estoy tan contenta de que haya sucedido porque este niño no tendría este avance (de lo contrario). Todavía tendría miedo de andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Literalmente se acerca a los niños y les pasa este libro. Él nunca habría hecho eso (antes)”.