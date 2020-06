NASCAR promete hacer un mejor trabajo para abordar la injusticia racial

TAMPA, Fla (WFLA) - El entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, dejó en claro su postura el jueves, llamando a la sociedad a dar un paso adelante ante el racismo y la injusticia social.

"Es repugnante", dijo Arians cuando se le preguntó sobre la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. "Todos sabemos cuándo vemos algo que es horrible y está mal. Los eventos, especialmente los últimos tres eventos, están mal. Son asesinatos y espero que se haga justicia rápidamente. Hay momentos en que creo que no hemos cometido cualquier progreso desde 1968 cuando la Guardia Nacional corría por las calles de mi ciudad natal y observaba lo que sucedió en ese momento. El asesinato del Dr. King y Bobby Kennedy. ¿Qué ha mejorado realmente desde entonces? Pero mucho lo ha hecho. Y creo que ahora mismo Me encanta el hecho de que las personas están molestas y están alzando la voz, pero no se detengan. Una cosa es marchar y protestar, pero otra es tomar medidas. Cuando termine la protesta, instaría a todos a tomar medidas. Haga algo positivo para ayudar a la situación. No vuelvas a estar en silencio porque luego volverá a suceder ".