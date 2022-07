WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Rafael Nadal se retiró del torneo de Wimbledon un día antes de enfrentar a Nick Kyrgios las semifinales debido al desgarro de un músculo abdominal.

“Por desgracia, como se lo imaginarán, si estoy aquí, es porque tengo que retirarme del torneo”, dijo el astro español durante una rueda de prensa en el All England Club el jueves.

Se trata de la primera vez desde 1931 que un hombre se retira del más antiguo torneo de Grand Slam previo a una semifinal o final.

“Tomé mi decisión porque creo que no puedo ganar dos partidos con estas circunstancias”, señaló Nadal. “No puedo sacar. No es sólo que no puedo sacar con la velocidad adecuada, sino que no puedo tener un movimiento normal para sacar”.

El dueño de 22 títulos de Grand Slam suspiró por ratos al responder preguntas en inglés y español durante un total de 20 minutos. En dos ocasiones dijo sentirse “muy triste”.

Kyrgios avanzó a su primera final en una de las cuatro grandes citas del tenis. El australiano se medirá contra Novak Djokovic o Cam Norrie por el campeonato el domingo.

Nadal dijo que la lesión que padece tiene un riesgo importante de empeorar y que lo prudente era renunciar a la semifinal para no comprometer “lo que me queda de carrera”.

En su carrera, Nadal sólo una vez se había retirado previo a un partido de Grand Slam. Ello fue en el Abierto de Francia de 2016, cuando se bajó antes de la tercera ronda por una lesióne n la muñeca izquierda.

Kyrgios, de 27 años y número 40 del ranking, se convirtió en el primer finalista del cuadro masculino sin estar preclasificado desde su compatriota Mark Philippoussis, quien perdió ante Roger Federer en 2003.

A sus 36 años, Nadal ostenta una marca de 19-0 en partidos de Grand Slam en 2022. Se coronó en el Abierto de Australia en enero y en Roland Garros en junio. Fue la primera vez en su carrera que se puso a mitad de camino por la colección completa de títulos grandes en un mismo año.

Nadal arrastraba la molestia abdominal durante una semana, y el dolor se hizo insoportable en el primer set del duelo de 4 horas y 21 minutos, que se definió en el desemapate del quinto set, ante Taylor Fritz en los cuartos de final el miércoles.

Después de ese partido, Nadal indicó que contempló retirarse antes que acaba y que no podía garantizar que estaría en condiciones para jugar el viernes.

Se puso un dos cintillas en la parte baja del estómago y pidió una pausa para tomar unos analgésicos. Desde las gradas, su padre y hermana le hicieron señales para que parara de jugar.

En su día libre el jueves, Nadal acudió al All England Club para una práctica leve. Se anotó para una sesión de práctica en las canchas del torneo, pero optó por ir a una de las pistas privadas en la que los aficionados no tienen acceso.

Nadal se concentró principalmente en ensayar derechas y reveses, apenas probando unos cuantos saques — la faceta de su juego más afectada por no desplegarse el máximo y que le causó las mayores molestias ante Fritz.

“Me la pasé todo el día pensando en la decisión que tenía que tomar”, dijo Nadal.

También indicó que el tiempo de baja será de entre dos y tres semanas, y que confía poder cumplir con el calendario que tiene para el resto del verano en el hemisferio norte. Ello incluye el Abierto de Estados Unidos a fines de agosto.