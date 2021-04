MLB traslada el Juego de Estrellas al Coors Field de Denver

DENVER (AP) – Las Grandes Ligas planean trasladar el Juego de Estrellas al Coors Field en Denver después de retirar el Clásico de Verano de Atlanta de este año por objeciones a cambios radicales en las leyes de votación de Georgia, según una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes por la noche porque MLB aún no había anunciado la medida. Se esperaba que la oficina del comisionado declarara el martes que los Rockies de Colorado serán los anfitriones del juego.

ESPN fue el primero en informar la decisión.

MLB retiró el juego del 13 de julio de Truist Park en Atlanta en respuesta a las reglas de votación de Georgia que el gobernador republicano Brian Kemp promulgó rápidamente como ley el 25 de marzo. Los críticos, incluidos los directores ejecutivos de Delta Air Lines y Coca-Cola, con sede en Atlanta, han condenado la cambios por ser demasiado restrictivos.

La ley de Georgia incluye nuevos límites para la votación por correo y un mayor control legislativo sobre cómo se llevan a cabo las elecciones, en medio de un impulso en los estados liderados por republicanos para reducir las opciones de votación después de que el expresidente Donald Trump hiciera afirmaciones infundadas de fraude generalizado en las elecciones del año pasado.

Colorado tiene un gobernador demócrata en Jared Polis y una legislatura controlada por los demócratas.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, tomó la decisión de trasladar los eventos All-Star y el draft amateur de Atlanta después de discusiones con jugadores individuales y Players Alliance, una organización de jugadores negros formada después de la muerte de George Floyd el año pasado, dijo el comisionado en un declaración.

Kemp ha prometido defender la medida y otros republicanos han criticado la medida de MLB. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se abstuvo de realizar el primer lanzamiento en el partido inaugural en casa de los Texas Rangers el lunes y dijo que el estado no buscará albergar el Juego de Estrellas ni ningún otro evento especial de la MLB.

Coors Field albergó por última vez el Juego de Estrellas en 1998, la cuarta temporada para el estadio y la sexta para la franquicia de los Rockies.

No está claro qué tipo de capacidad de asientos podría haber debido a las restricciones de COVID-19. Los Rockies tuvieron una capacidad de asientos durante su primera estadía en casa contra los campeones de la Serie Mundial Los Angeles Dodgers de 21,363 fanáticos, que era el 42.6% de la capacidad habitual. Los asientos estaban en cápsulas y las áreas de sala de pie no estaban disponibles para que los fanáticos se reunieran.

A los jugadores tampoco se les permitió firmar autógrafos o arrojar pelotas de béisbol a las gradas, de acuerdo con los protocolos de coronavirus de MLB.

Nolan Arenado podría estar de regreso con el equipo “local”, la Liga Nacional, no los Rockies.

Arenado fue canjeado a los Cardenales de San Luis en la temporada baja después de estar desencantado con la oficina principal sobre la visión del equipo. Arenado es cinco veces All-Star y ocho veces ganador del Guante de Oro.

Arenado sigue siendo popular en Coors Field, y los fanáticos se presentan durante el fin de semana con su uniforme de los Rockies y su versión de los Cardinals. Habrá un adelanto de Arenado en el Coors Field cuando los Cardinals jueguen en Mile High City del 1 al 4 de julio.

Una cosa es segura: el Home Run Derby debería ser épico en altura. Ken Griffey Jr. lo ganó en Coors Field en 1998 al vencer a Jim Thome.

La última vez que el Juego de Estrellas fue en Denver, la Liga Americana venció a la Liga Nacional 13-8, con Bartolo Colón obteniendo la victoria y Ugueth Urbina llevándose la derrota. Hubo 31 hits, pero solo tres para jonrones. Barry Bonds fue al jardín junto con Alex Rodríguez y Roberto Alomar, el segunda base de Baltimore que fue seleccionado el Jugador Más Valioso.

Colorado estuvo representado en ese Juego de Estrellas por Dante Bichette, Vinny Castilla, Larry Walker y el entrenador Don Baylor.

¿Y quien sabe? Quizás el hijo de Bichette, Bo, llegue al Juego de Estrellas de este año. Bo Bichette es campocorto de Toronto.

