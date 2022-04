NUEVA YORK (AP) — Los ganadores del Premio Roberto Clemente usarán su número 21 en la parte posterior de sus gorras por el resto de sus carreras en las Grandes Ligas.

La Major League Baseball (MLS) hizo el anuncio el jueves y dijo que era un “tributo especial a su legado perdurable”. El anuncio se programó para el 50 aniversario del año en que Clemente murió en un accidente aéreo mientras realizaba una labor de ayuda humanitaria.

El premio se anuncia durante cada Serie Mundial y se otorga a un jugador por “carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo”.

Clemente era de Puerto Rico y se convirtió en un jardinero derecho del Salón de la Fama con los Piratas de Pittsburgh.

“Significa el mundo”, dijo el mánager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, quien es de Puerto Rico. “Todo el mundo sabe por qué llevas ese número, significa mucho para el jugador, para las familias, para las organizaciones. Creo que es una gran manera de mostrar respeto al individuo…

“Cuánto aprecio le tiene el mundo a Roberto Clemente, y a veces nos quedamos cortos en nuestra isla, que es vergonzoso, ¿no? Como si deberíamos hacer más. Pero me alegro de que todos los demás en el mundo estén mostrando respeto por Roberto. No es que no le mostremos respeto, porque es nuestro chico, pero deberíamos hacer un poco más”, dijo.

Los ganadores activos de Clemente incluyen a Nelson Cruz (Nacionales), Carlos Carrasco (Mets), Clayton Kershaw (Dodgers), Andrew McCutchen (Cerveceros), Anthony Rizzo (Yankees) y Yadier Molina, Albert Pujols y Adam Wainwright (Cardenales).

“El Premio Roberto Clemente es fácilmente el mejor premio que he ganado en mi carrera”, dijo Rizzo. “Solo representarlo, tener ese reconocimiento de su número en la vanguardia de las gorras de muchos jugadores a lo largo de la liga será en su honor. Es muy meritorio porque sirvió a todos los demás”.