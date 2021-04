Mike Evans de los Bucaneros admite que los entrenamientos de Tom Brady son más duros que los tradicionales entrenamientos de temporada baja

PALM HARBOR, Fla. (WFLA) – El primer avistamiento de Tom Brady con sus compañeros de equipo de los Tampa Bay Buccaneers estalló en toda la ciudad, el estado y, honestamente, en todo el país.

Se habían estado reuniendo para hacer ejercicio en el campo de fútbol de la Berkeley Preparatory School en Tampa en mayo porque COVID-19 había cerrado las instalaciones del equipo. Brady organizó esos entrenamientos y los jugadores no tuvieron otra opción en cuanto a asistencia. Cuando su mariscal de campo los llamó, respondieron esa llamada.

Esa actitud existía antes de que tuvieran algún tipo de relación significativa con Brady y, como era de esperar, todavía existe después de que ganaron el Super Bowl con él.

Mike Evans, el receptor abierto de élite de los Buccaneers, habló con un grupo de periodistas el lunes por la mañana en el Arians Family Foundation Golf Classic. Respondió una pregunta centrada en cuándo se reunirá el equipo para comenzar a prepararse para la próxima temporada. El equipo acordó previamente no participar en el programa tradicional de entrenamiento de temporada baja, que estaba programado para comenzar el lunes.

“Estamos esperando la llamada”, dijo Evans. “Siempre que esté listo para ir”.

Evans se refiere a Brady, quien se está recuperando de una cirugía de rodilla.

“Los entrenamientos que hacemos con Tom son probablemente un poco más duros que los que hacemos en las instalaciones, así que no me importa. Me gusta ir con Tom, hacer un buen trabajo”, dijo Evans.

Brady es bien conocido por su dedicación al deporte del fútbol, pero ¿por qué sus entrenamientos son más difíciles que los entrenamientos organizados por el cuerpo técnico de los Buccaneers?

“Porque son un poco más temprano en la mañana”, dijo Evans riendo. “Aproximadamente la misma cantidad de carreras, pero son un poco más temprano en la mañana”.