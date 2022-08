BARCELONA (AP) — Desayuno, entrenamiento, goles.

En su presentación oficial el viernes ante alrededor de 60,000 aficionados del Barcelona en el estadio Camp Nou, el delantero polaco Robert Lewandowski dijo confiar en que, a sus 33 años, todavía tiene el hambre y la capacidad necesarios para ayudar al club catalán a revivir su fortuna.

“Primero, voy a desayunar para ya no tener hambre y luego iré a la sesión de entrenamiento”, indicó Lewandowski cuando se le preguntó qué lo motivaba a levantarse día a día. “Por supuesto, ya saben, es más fácil para mí porque estoy haciendo lo que amo. Debo decir que después de todos estos años aún tengo esta sensación, todavía quiero hacer aún más… Mientras me despierte y no sienta el dolor (y) sienta esta hambre, eso significa que todavía puedo jugar al máximo nivel”.

El Barcelona ha confiado su renacimiento al veterano delantero polaco que, tras ocho temporadas de enorme éxito en el Bayern Munich, optó por abrir un nuevo capítulo en su carrera al mudarse a España.

Sin embargo, lo hace en un momento crítico: Cuando Lewandowski puede ya sea mantener su estatus como uno de los mejores goleadores del mundo o comenzar a dirigirse al ocaso de su carrera.

El éxito del Barcelona esta temporada podría depender del camino que tome.

Lewandowski cumplirá 34 años una semana después que el Barcelona inicie la temporada regular frente al Rayo Vallecano el 13 de agosto.

“Mi edad no importa, es un número”, sostuvo Lewandowski. “No me siento como si tuviera 33 años. Físicamente, me siento muy bien, llevo muchos años jugando al máximo nivel”.

La presentación en la casa del Barcelona fue la primera oportunidad para los aficionados españoles de ver a Lewandowski en persona. Firmó un contrato de cuatro años con el club catalán hace dos semanas después de unirse al Barcelona en su gira de pretemporada por Estados Unidos luego de su transferencia de 50 millones de euros (50 millones de dólares) procedente del Bayern.

Alrededor de 60,000 aficionados recibieron entradas gratuitas para ver a Lewandowski vestir su nueva camiseta con el número 9 en la calurosa y húmeda cancha del Camp Nou.

El delantero, que encabezó la lista de goleadores de la Bundesliga durante siete temporadas, llega al Barcelona con la esperanza de recuperarse desesperadamente después de alzar solo un trofeo en sus últimas tres temporadas, la Copa del Rey en 2021, y nada en absoluto en su última campaña.

Ahora Lewandowski espera que no solo aportar goles sino también que su conocimiento ayude a los jugadores más jóvenes de Barcelona, como los adolescentes Pedi González, Ansu Fati y Gavi Páez.

“Mi experiencia puede ayudar al resto de jugadores para que rindan mejor. El equipo tiene mucho potencial y talento”, detalló. “El futuro será más brillante. De momento, todo está saliendo bien. Debemos demostrar desde el principio de temporada que estamos bien”.