TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes tenía todas las respuestas para resolver la tacaña defensa de Tampa Bay, al ganar su último enfrentamiento contra Tom Brady en el estadio donde el siete veces ganador del Super Bowl le propinó una de sus derrotas más decepcionantes.

Mahomes lanzó para 249 yardas y tres touchdowns, incluido un pase en salto electrizante a Clyde Edwards-Helaire, para llevar a los Chiefs a una victoria de 41-31 sobre los Buccaneers el domingo por la noche.

Jugando en el Raymond James Stadium con entradas agotadas solo cuatro días después de que el huracán Ian devastara partes de Florida, Mahomes tuvo pases de touchdown de 16 yardas a Travis Kelce, 1 yarda a Edwards-Helaire y 10 yardas a Jody Fortson mientras hacía historia en la NFL al llegar a las 20,000 yardas por pase. más rápido que nadie.

Edwards-Helaire y el ala cerrada Noah Gray se apresuraron a anotar touchdowns para los Chiefs (3-1), quienes ganaron el primer encuentro entre Mahomes y Brady desde la victoria de Tampa Bay sobre Kansas City por 31-9 en el Super Bowl, también jugado en el estadio Raymond James. — Hace dos temporadas.

“Cuando entré al estadio me di cuenta de que no había estado aquí y el mal sabor de boca que tuve la última vez entró en vigor”, dijo Mahomes. “Pero todavía no es un juego de playoffs. Es un juego de temporada regular, lo cual es importante. Ese Super Bowl siempre me dejará un mal sabor de boca”.

El pase corto a Edwards-Helaire fue Mahomes en su mejor momento de improvisación : escapó de dos defensores, hizo un giro de 360 grados y lanzó el balón sobre una multitud al corredor en la parte trasera de la zona de anotación.

“Pude usar mi velocidad, mi poca velocidad, para llegar al borde allí. Iba a correr, pero volaron a mi alrededor”, dijo Mahomes. “Me di cuenta de que no iba a lograrlo y vi a Clyde, así que se lo lancé”.

Brady señaló que es divertido ver a Mahomes, a menos que esté en la banda opuesta.

“Me encanta ver jugar a Patrick. … Desafortunadamente, estamos en el lado equivocado esta noche”, dijo Brady, quien tiene marca de 1-2 contra el mariscal de campo de los Chiefs desde que se unió a los Bucs en 2020 después de dos décadas con los New England Patriots.

Brady completó 39 de 52 pases para 385 yardas y tres touchdowns sin intercepción para Tampa Bay (2-2). Los Bucs, sin embargo, jugaron desde atrás toda la noche después de que el novato Rachaad White perdió el balón en la patada inicial y Mahomes lanzó su pase de TD a Kelce dos jugadas después.

Los Chiefs también llegaron a la zona de anotación en tres de sus siguientes cuatro posesiones, con Mahomes destrozando repetidamente a la defensa de Tampa Bay con pases precisos y Edwards-Helaire e Isiah Pacheco turnándose para correr el balón de manera efectiva.

“Es un deporte de equipo. No jugamos muy bien en ataque. Tampoco ayudamos mucho (a la defensa), dijo Brady.

“No lo hicimos muy bien en la primera mitad. Demasiadas oportunidades perdidas en terceras oportunidades, pérdidas de balón. Tenemos que jugar mucho mejor para ser uno de los buenos equipos”, agregó el siete veces ganador del Super Bowl. “Todavía no hemos jugado lo mejor posible este año”.

El esquinero de los Chiefs, L’Jarius Sneed, capturó a Brady, forzando un balón suelto que Mahomes convirtió en TD de Gray, y el ala cerrada tomó un centro directo desde el centro en la caída de 1 yarda que puso a Kansas City arriba 28-10.

Brady lanzó pases de anotación de 13 yardas y 1 yarda a Mike Evans, quien regresó de cumplir una suspensión de un juego por su papel en una pelea en el campo en New Orleans hace dos semanas. Tuvo ocho recepciones para 103 yardas.

El segundo TD de Evans recortó la ventaja de Kansas City a 28-17 en el medio tiempo. Eso fue lo más cerca que estuvieron los Bucs hasta que la recepción de TD de 5 yardas de Leonard Fournette redujo el déficit de Tampa Bay a 41-31 con 3:30 restantes.

Brady no recuperaría el balón hasta que quedara menos de un minuto.

Kansas City terminó con 417 yardas de ofensiva total, incluida una ventaja por tierra de 189-3, contra una defensa que había permitido 27 puntos, el mínimo de la liga, en tres juegos.

“Todo en este juego cayó del lado defensivo del balón”, dijo el entrenador de los Bucs, Todd Bowles. “Lo que sea, lo logramos. Entradas perdidas. Asignaciones perdidas. Malas llamadas.

Los Bucs capturaron a Mahomes tres veces y lo interceptaron una vez, pero no fue la “fiesta de presentación” que el apoyador Shaquil Barrett pensó que su equipo podría tener contra una línea ofensiva que los Chiefs han revisado desde que lucharon contra Tampa Bay en la derrota del Super Bowl.

Con el huracán Ian acercándose a la costa del golfo de Florida, los Bucs evacuaron durante cuatro días al área de Miami, donde practicaron el miércoles, jueves y viernes en las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins mientras la NFL hacía planes de contingencia para trasladar el juego a Minneapolis si era posible. No se jugará en Tampa.

La familia Glazer, propietaria de los Bucs, ha anunciado que donará $1 millón para el alivio del huracán. La NFL Foundation está igualando esa donación, y el domingo por la noche los Bucs comenzaron una campaña “Florida Strong” para recaudar fondos, así como para honrar al personal de emergencia y socorristas.

Los jugadores y fanáticos observaron un “momento de apoyo” antes del himno nacional, y los Bucs también rindieron homenaje a los afectados por el huracán en una presentación de video que se mostró en pantallas gigantes antes del juego.

LESIONES

El pateador de los Chiefs, Harrison Butker (tobillo), estuvo inactivo por tercer juego consecutivo. … Los WR de los Bucs Chris Godwin (tendón de la corva) y Julio Jones (rodilla), así como el LT Donovan Smith (codo), jugaron por primera vez desde la victoria de apertura de temporada de Tampa Bay en Dallas. … Bucs CB Logan Ryan se fue con una lesión en el pie en el primer cuarto. … TE Cameron Brate (conmoción cerebral) y CB Carlton Davis (aguijón) se fueron en la segunda mitad.

HASTA LA PRÓXIMA

Chiefs: Regresa a casa para enfrentar a Los Vegas Raiders el lunes 10 de octubre.

Buccaneers: Reciben a los Atlanta Falcons el próximo domingo.

