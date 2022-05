TAMPA, Fla. (WFLA) – Durante el juego de los Rays contra los Yankees del jueves por la noche, ambos equipos optaron por hablar sobre tiroteos masivos en lugar de proporcionar actualizaciones del juego en sus cuentas de redes sociales. Fue en respuesta a dos tiroteos masivos recientes en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas en las últimas dos semanas. El equipo también anunció una donación de $50,000 a una organización de control de armas.

En declaraciones enviadas a Associated Press y otras organizaciones de medios , los Yankees de Nueva York dijeron: “En lugar de brindar cobertura y en colaboración con los Rays de Tampa Bay, usaremos nuestros canales para ofrecer datos sobre los impactos de la violencia armada”. dijeron los Yankees en un comunicado. “Los eventos devastadores que han tenido lugar en Uvalde, Buffalo e innumerables otras comunidades en toda nuestra nación son tragedias intolerables”.

Los Yankees también tuitearon una serie de hechos y declaraciones sobre la violencia armada en Estados Unidos.

En un mensaje a los medios, los Rays de Tampa Bay dijeron: “Todos merecemos estar seguros: en las escuelas, los supermercados, los lugares de culto, nuestros vecindarios, las casas y Estados Unidos. Los tiroteos masivos más recientes en Buffalo y Uvalde nos han sacudido hasta los huesos”. Los Rays de Tampa Bay están de luto por estas tragedias desgarradoras que cobraron la vida de niños y adultos inocentes. Esto no puede volverse normal. No podemos adormecernos. No podemos mirar hacia otro lado. Todos sabemos que si nada cambia, nada cambia”.

La organización es la organización de prevención de la violencia armada más grande, según Everytown y los Rays.

Los dos equipos de béisbol también proporcionaron enlaces a la base de datos Wonder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., que muestran el número creciente de muertes por armas de fuego en los Estados Unidos.

Si bien los datos de Wonder solo están actualizados hasta 2020, las publicaciones anteriores de los CDC ya informaron que la cantidad de muertes por armas de fuego y homicidios solo aumentó en años anteriores.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, los CDC informaron que “ha habido un aumento histórico del 35% en la tasa de homicidios con armas de fuego, lo que resultó en la tasa de homicidios con armas de fuego más alta en más de 25 años”.

En 2021, los CDC informaron que la cantidad de niños que murieron a causa de la violencia armada, de 5 a 14 años, casi se duplicó en Florida. El aumento en las muertes por armas de fuego se produce cuando también aumentaron las compras de armas en todo el país. Los datos de la Oficina Federal de Investigaciones mostraron un mayor número de verificaciones de antecedentes para la compra de armas de fuego, particularmente a mediados de marzo de 2021. El aumento ha continuado durante varios años, según datos del FBI.

Si bien la correlación no es igual a la causalidad, la tasa de homicidios con armas de fuego ha aumentado a sus niveles más altos en 25 años. Solo en 2020, el informe Signos vitales de los CDC mostró que se usaron armas en el 79% de todos los homicidios y en el 53 % de todos los suicidios en 2020.

Las estadísticas sobre incidentes de tiradores activos también mostraron un aumento a lo largo de los años. Dos días antes del tiroteo de Uvalde, el FBI publicó sus datos de tiradores activos de 2021, que muestran un aumento del 52.5% con respecto al año anterior.

Para los Rays, Associated Press informó que el tiroteo en Texas ocurrió más cerca de casa. El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Brooks Raley, es de Uvalde. AP dijo que estaba en la casa club de los Rays en el Trop cuando se enteró del tiroteo.

“Yo fui a esa escuela. Caminé por esos pasillos, así que puedo imaginar lo que experimentan cada día, y siento algo por esa comunidad”, dijo Raley el miércoles. “Es una comunidad pequeña y muy unida, por lo que obviamente es difícil. No sé si hay algo que pueda hacer. Va a llevar tiempo.

Además, los Rays anunciaron una donación de $50,000 a Everytown for Gun Safety .

La organización fue fundada en 2013 por el multimillonario Mike Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York y excandidato presidencial demócrata en 2020. El grupo se formó a través de la fusión de Bloomberg y Mayors Against Illegal Guns del exalcalde de Boston Thomas Menino, fundado originalmente en 2006, y Moms Demand Action for Gun Sense in America , fundada por Shannon Watts después del tiroteo en Sandy Hook.

La donación a la organización Bloomberg no es la primera participación de una iniciativa liderada por Bloomberg en la política de Florida. Durante las elecciones de 2020, el exalcalde de Nueva York hizo grandes donaciones para ayudar a pagar multas y tarifas para que los exconvictos pudieran volver a votar legalmente.

Bloomberg prometió $16 millones a laFlorida Rights Restoration Coalition. Ese esfuerzo generó preguntas de los funcionarios de Florida antes de las elecciones presidenciales. Tras la promesa de donación de Bloomberg, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, solicitó a la Comisión Electoral de Florida que investigara. La procuradora general Ashley Moody también participó en la investigación.

