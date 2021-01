Los juegos de campeonato de la AFC y la NFC cuentan con revanchas de principios de temporada

KANSAS CITY, Missouri – Los juegos de campeonato de la AFC y la NFC están listos cuando los Buffalo Bills se dirigen a Kansas City y los Tampa Bay Buccaneers se dirigen hacia el norte para enfrentar a los Green Bay Packers el domingo.

Como resultado, la Semana 6 de la temporada 2020 ofreció un presagio del fin de semana del campeonato, ambos juegos son revanchas. Green Bay y Buffalo buscarán un resultado diferente para perforar sus boletos para el Super Bowl.

Domingo 18 de octubre de 2020 – Green Bay en Tampa Bay

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), busca lanzar un pase contra los Green Bay Packers durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 18 de octubre de 2020 en Tampa, Florida (Jeff Haynes / AP Images para Panini)

El ala defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, Ndamukong Suh (93), se alinea contra los Green Bay Packers durante un juego de fútbol americano de la NFL el domingo 18 de octubre de 2020 en Tampa, Florida (Jeff Haynes / AP Images para Panini)

Aaron Rodgers llevó a los Packers al Estadio Raymond James para enfrentar a Tom Brady y los Buccaneers. Green Bay venía de una semana de descanso después de comenzar la temporada 4-0. Tampa Bay estaba sentado en 3-2 y venía de una derrota ante los Chicago Bears.

Los Packers se quedaron con una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto, pero fueron blanqueados el resto del juego y entregaron 38 puntos sin respuesta.

Rodgers no pudo lanzar un touchdown, la única vez que sucedió esta temporada, pero lanzó dos intercepciones, una de ellas regresó para un touchdown. Sus 160 yardas aéreas fueron las segundas más bajas de la temporada. También tuvo el tercer peor índice de mariscal de campo de su carrera con 35.4.

Brady solo lanzó para 160 yardas, también su menor cantidad de la temporada, pero lanzó dos touchdowns y ninguna interceptación.

“Creo que no dar vuelta la pelota ayudó mucho [and] creo que no estar atrás y la distancia ayudó mucho”, dijo Brady. “Pero ciertamente hay mejores cosas que podemos hacer [and] cosas mejores que las que hicimos hoy. Vamos a seguir trabajando en eso”.

“Hay un pequeño despertar para dejar de sentirnos tanto y volver a las cosas que nos llevaron a esta posición”, dijo Rodgers. “Creo que esto sería, desafortunadamente pero afortunadamente, algo de lo que realmente podemos crecer”.

Puntuación final: Packers 10 – Buccaneers 38

Los Buccaneers y los Packers comienzan en Lambeau Field el domingo a las 3:05 pm ET para un lugar como representante de la NFC en el Super Bowl.

Lunes 19 de octubre de 2020 – Kansas City en Buffalo

El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen (17), lanza un pase durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Kansas City Chiefs en Orchard Park, Nueva York, el lunes 19 de octubre de 2020 (AP / Foto Jeffrey T. Barnes).

El mariscal de campo de los Kansas Chiefs Patrick Mahomes (15) lanza un pase durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Buffalo Bills en Orchard Park, NY, el lunes 19 de octubre de 2020 (AP / Foto Jeffrey T. Barnes).

Dos de las estrellas jóvenes más brillantes de la NFL se enfrentaron en Buffalo un lunes que se jugaron dos partidos debido a una reprogramación relacionada con COVID-19.

Los Buffalo Bills venían de su primera derrota de la temporada ante Tennessee, los Chiefs también buscaban recuperarse de su primera derrota ante los Raiders de Las Vegas en casa.

Los mariscales de campo Josh Allen y Patrick Mahomes tuvieron comienzos calientes y estaban en la conversación como contendientes al MVP.

Mahomes completó 21 de sus 26 pases (80.77 por ciento) para 225 yardas y 2 touchdowns, pero el héroe del juego fue el corredor novato Clyde Edwards-Helaire, quien corrió para 161 de las 240 yardas del equipo.

Allen luchó y lanzó solo 122 yardas, su marca más baja de la temporada. Lideró a los Bills por tierra con 42 yardas en ocho intentos. El receptor abierto All-Pro del primer equipo, Stefon Diggs, se limitó a seis recepciones para 46 yardas, su segunda peor marca del año.

El juego terrestre de los Chiefs dominó la batalla por la posesión, manteniendo el balón durante 37 minutos y 45 segundos, dejando a los Bills con poco más de 22 minutos a la ofensiva.

“Vamos a encontrar la manera de ganar el partido de fútbol”, dijo Mahomes. “No nos importa cómo sea eso. No nos importa si no tiene mucha posesión. No nos importa si tiene mucha posesión”.

La victoria provocó una racha ganadora de 10 juegos para Kansas City. Buffalo se recuperó para ganar nueve de sus siguientes 10, la única derrota fue en el último segundo “Hail Mary” atrapado por De’Andre Hopkins de Arizona.

“No fuimos lo suficientemente buenos. Yo no fui lo suficientemente bueno”, dijo Allen después de la derrota de los Chiefs. “Tengo que hacer un mejor trabajo, es simple y simple. No jugué muy bien esta noche. Lo sé, lo entiendo. Este equipo no puede permitirse que yo juegue mal”.

Puntuación final: Chiefs 26 – Bills 17

Los Bills ahora se dirigen a Arrowhead para tener la oportunidad de hacer su primera aparición en el Super Bowl desde 1994 y destronar a los campeones actuales el domingo a las 5:40 pm CST.