LeBron no usará un mensaje de justicia social en su camiseta de los Lakers

Los Angeles Lakers’ LeBron James drives past Milwaukee Bucks’ Wesley Matthews during the first half of an NBA basketball game Thursday, Dec. 19, 2019, in Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash)

ORLANDO (AP) – LeBron James dice que sus pensamientos sobre la justicia social no se pueden contener en la parte posterior de una camiseta de baloncesto.

La superestrella de Los Angeles Lakers no usará uno de los mensajes de justicia social aprobados por la NBA en la parte posterior de su camiseta cuando la NBA reanude la competencia a finales de este mes en la burbuja de Orlando.

“No fue una falta de respeto a la lista que se transmitió a todos los jugadores”, dijo James el sábado en una conferencia telefónica desde Florida. “Elogio a cualquiera que decida poner algo en la parte posterior de su camiseta. Es algo que no resonó seriamente con mi misión, con mi objetivo “.

Como parte del reconocimiento de la NBA de la revitalización nacional del movimiento de justicia social provocado por la muerte de George Floyd, los jugadores de la NBA pueden elegir entre una larga lista de posibles mensajes para sus camisetas durante el reinicio de la liga. James está entre los pocos que se negaron a elegir uno de los mensajes, dijo.

“Me hubiera encantado tener algo que decir sobre lo que habría quedado en la parte de atrás de mi camiseta”, dijo James. “Tenía un par de cosas en mente, pero no fui parte de ese proceso, lo cual está bien. … Todo lo que hago tiene un propósito, tiene un significado. No necesito tener algo en la parte de atrás de mi camiseta para que la gente entienda mi misión o sepa de qué se trata y para qué estoy aquí “.

La superestrella de 35 años tiene una larga historia de participación social y defensa de causas progresivas. James habla con frecuencia de lo que siente es una responsabilidad de hacer campaña por un cambio social positivo desde su poderosa posición en el deporte y la cultura pop.

“Esta es la misión en la que he estado durante mucho tiempo”, dijo James. “Es genial que se abran los oídos de muchas personas. Mucha gente comprende, mucha gente reconoce. Muchas personas aún no lo entienden, y muchas personas todavía tienen miedo de hablar sobre el racismo que ocurre en Estados Unidos, especialmente para nuestra gente. … Pero tenemos algunas orejas, y continuaremos empujando el sobre y haremos saber a todos que también somos humanos. No queremos ser utilizados solo para nuestras habilidades dadas por Dios “.

JaVale McGee, el centro veterano de los Lakers, dijo que usará “Respect Us” en su camiseta en Orlando.

“Es una bendición tener esta plataforma”, dijo McGee, cuyo asma lo tiene particularmente cauteloso durante la pandemia. “Tenemos más voz jugando al baloncesto … Nuestros fanáticos son fanáticos del baloncesto sobre cualquier cosa. Esta es la plataforma más grande que podemos hablar sobre las injusticias sociales. Ese es el mejor momento para hablar de eso “.

James también dijo que no consideraba no jugar en el reinicio de la NBA, creyendo que la liga puede ser una fuerza positiva a través de su visibilidad y competencia. No expresó preocupación por su salud dentro de la burbuja.

“Creo que la NBA y el (Comisionado) Adam Silver, tomaron todas las medidas de precaución para asegurarse de que nosotros, como liga, estemos lo más seguros posible”, dijo James. “Obviamente, en todo lo que haces, puede haber cosas que pueden suceder, por lo que cruzaremos esa línea si sucede. Pero estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que todos se mantengan seguros durante esta pandemia. Adam Silver no me ha dado ninguna razón para no creerle desde que se hizo cargo. No tengo preocupaciones Estoy aquí al 100% y con buena salud “.