Las grandes marcas optan por no participar en la publicidad del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WFLA) —Los espectadores notarán nuevos jugadores en el juego publicitario del Super Bowl LV.

Algunas marcas regulares de renombre están optando por no crear comerciales para la transmisión.

Los comerciales creativos se han convertido en uno de los elementos más esperados del gran juego. Este año, los gigantes del marketing dicen que no gastarán dinero en tiempo de emisión durante el Super Bowl.

“Es arrogancia. Muestra que puedes hacer esto, tienes mucho dinero”, dice Carol Osborne, del Programa de Publicidad Zimmerman de la Universidad del Sur de Florida.

Budweiser, Coke, Pepsi y Hyundai son algunas de las principales empresas que se saltan el gasto de los 5,5 millones de dólares estimados en un espacio publicitario de 30 segundos.

“Es un momento difícil. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar?”, Preguntó Osborne.

El profesor de marketing le dice a 8 On Your Side, el coronavirus, los disturbios políticos y sociales son razones probables por las que no verá a los clientes habituales. Ella explica: “Con las redes sociales, ya sabes, hay un retroceso instantáneo. Muchos de estos ejecutivos de marca saben que habrá personas sentadas en casa o en bares con teléfonos en la mano, etiquetado instantáneamente con hash, revisando rápidamente. “

Según Osborne, algunas empresas no quieren enviar el mensaje equivocado, otras están invirtiendo el dinero en el alivio del COVID-19. Ella dice que la ausencia de anuncios que generalmente llenan espacios comerciales crea una oportunidad para las empresas más pequeñas.

“Hay muchas marcas importantes que están fuera, pero hay muchos novatos que están entrando en eso: Chipotle y Huggies”, dijo Osborne. “Lo mejor para las marcas más pequeñas es que hay un espacio disponible, porque normalmente sería difícil ingresar allí”.