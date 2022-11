NATCHITOCHES, La. ( KTAL/KMSS ) – La muerte repentina de Carlos Thomas, el padre del linebacker de los Tampa Bay Buccaneers, Devin White, mientras estaba bajo custodia en Louisiana ahora está bajo investigación.

Thomas fue llevado al centro de detención de Natchitoches Parish a mediados de octubre por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. en espera de juicio por cargos federales anteriores.

According to the Natchitoches Parish Sheriff's Office , Thomas, 45, complained of severe back pain on November 10. While being transported by ambulance to the Natchitoches Regional Medical Center, Thomas dejó de responder. El personal médico de NRMC intentó salvarle la vida, pero no pudo revivirlo.

Más tarde, Thomas fue declarado muerto. Se ha ordenado una autopsia para determinar la causa de su muerte.

White jugó con los Buccaneers contra los Seattle Seahawks en Alemania tres días después de la muerte de su padre.

En una entrevista con ESPN , White dijo: “Fue como, ‘Este es para ti’. “Fue muy difícil jugar… solo un montón de emociones. Pero traté de convertirlas en buenas emociones y simplemente mantener un gran espíritu. Esa es la relación que teníamos, todo sobre el balón, todo sobre salir y ser el mejor y simplemente hacer que esto cambie”.

En su Facebook , White rindió homenaje a su padre el viernes, compartiendo varias fotos.

” Carlos Thomas Papi lo hiciste de nuevo, soy egoísta porque te amo tanto, ni siquiera puedo sentir nada en este momento, probablemente nunca lo haga, todas las cosas que hicimos, todas las conversaciones, los tiempos difíciles y el buenos tiempos, quiero [sic] olvidar, teníamos mucho más que lograr, me diste la fuerza, la motivación para seguir atacando, creías que era el mejor y me esforcé por eso, enorgulleciendo a mis padres y disfrutando de la vida. , pasamos de la pobreza a la riqueza pero no significa monja si no puedo disfrutarlo contigo, nunca imagino que no estés aquí, esto no puede ser real ni puede ser la vida que merezco, mis ojos son pesado, mi corazón está roto, ¡Solo quiero a mi papá, mi gemelo de la vida real! Te prometo que terminaré el trabajo, ya sabes lo que es, ¡te amo con todo lo que hay en mí! Me acabo de quedar sin tiempo “

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Natchitoches y la Oficina del forense de la parroquia de Natchitoches ahora están investigando la muerte de Thomas. Hasta el lunes por la tarde, los resultados de la autopsia aún estaban pendientes.

White fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2019 procedente de LSU.