SAO PAULO (AP) — El gran futbolista brasileño Pelé fue hospitalizado en Sao Paulo para regular la medicación en su lucha contra un tumor de colon, dijo el miércoles su hija.

Kely Nascimento agregó que no había “ninguna emergencia” con respecto a la salud de su padre de 82 años.

Nascimento, que vive en los Estados Unidos, hizo los comentarios en una publicación de Instagram después de lo que llamó “mucha alarma en los medios hoy sobre la salud de mi papá”.

ESPN Brasil informó anteriormente que el tres veces campeón de la Copa del Mundo fue llevado al Hospital Albert Einstein debido a una “inflamación general”.

“De verdad, apreciamos la preocupación y el amor”, dijo Nascimento.

Los portavoces de Pelé y del Hospital Albert Einstein no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

A Pelé le extirparon un tumor en septiembre de 2021, y el hospital dijo entonces que comenzaría la quimioterapia.

Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, ha utilizado sus canales de redes sociales desde entonces para negar que tuviera problemas de salud. Su último comentario público fue en una publicación de Instagram el 23 de octubre, su cumpleaños.

“Solo quiero expresar mi gratitud. La vida es buena. Cumplir 82 años con mi familia, con buena salud, es el mejor regalo. Gracias por todo lo que he recibido”, dijo en un video.

Pelé ayudó a Brasil a ganar las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970 y sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos del país con 77 goles en 92 partidos con la selección nacional.

