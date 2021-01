La esposa de Drew Brees revela lesiones desconocidas que asolaron al QB de los Saints durante toda la temporada

NUEVA ORLEANS ( WGNO ) – Brittany Brees publicó una sincera carta de apoyo en su cuenta privada de Instagram que quizás arroje una luz más brillante sobre las lesiones con las que su esposo, Drew Brees, pudo haber estado luchando durante toda la temporada.

Brees, quien cumplió 42 años el viernes pasado, se perdió cuatro juegos durante la temporada debido a 11 costillas rotas y un pulmón colapsado durante el juego en casa de la Semana 9 contra los 49ers de San Francisco. Sin embargo, la publicación reveló que el mejor pasador de todos los tiempos de la liga (80,358 yardas) también pudo haber sufrido un desgarro en el manguito rotador en el hombro y un desgarro en la fascia del pie esta temporada.

Brittany Brees Cuenta de Instagram

“Después de llorar durante unos días … estoy muy agradecida por este año”, publicó Brittany Brees. “El hecho de que jugaste todo este año con un manguito rotador desgarrado, una fascia desgarrada en el pie, … luego 11 costillas rotas [and] un pulmón colapsado … pero no te quejé ni una vez”.

No se mencionó si el manguito rotador estaba o no en el brazo de lanzamiento de Brees, y los Saints no hicieron una declaración sobre lo que el equipo le dijo a WGNO que era una publicación privada en las redes sociales.

Los Saints, sembrados No. 2 (13-5) perdieron ante los Tampa Bay Buccaneers (13-5) en el juego de playoffs de la Ronda Divisional de la NFC en el Superdome el domingo. Brees se fue de 19 de 34 con un touchdown y tres intercepciones críticas , dos de las cuales llevaron a touchdowns en Tampa Bay.

Persisten los rumores de que Brees anunciará su retiro inminente, pero el veterano de 20 años aún no lo ha hecho.