GINEBRA (AP) — Las potencias del fútbol Juventus, PSG y Real Madrid juegan su primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League el martes, en una temporada inusual para el fútbol europeo.

La fase de grupos de la Champions arrancó durante una temporada inusual marcada por la Copa del Mundo en Qatar que ha dividido la Liga de Campeones en una carrera de velocidad y una maratón.

La fase de grupos comenzó el martes y abarcará seis rondas de juegos en ocho semanas completas, con los últimos partidos del grupo el 2 de noviembre.

RESULTADOS

El equipo inglés Chelsea tropezó en su regreso a la Champions, dando la sorpresa, perdiendo de visita por la mínima contra el Dinamo Zagreb, por el grupo E.

Dinamo Zagreb’s Croatian forward Mislav Orsic (2nd-L) celebrates after scoring a goal with Austrian midfielder Robert Ljubicic (3rd-L) and Dinamo Zagreb’s Croatian midfielder Marko Brkljaca (2nd-R) during the UEFA Champions League Group E football match between Dinamo Zagreb (CRO) and Chelsea (ENG) at The Maksimir Stadium in Zagreb on September 6, 2022. (Photo by DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images)

Jugando por el grupo G, los alemanes del Borussia Dortmund se impusieron a los daneses del FC Copenhagen, marcando dos tantos en la primera mitad y el tercero y último al cierre de la segunda mitad.

Dortmund’s fans light flares during the UEFA Champions League Group G football match BVB Borussia Dortmund v FC Copenhagen in Dortmund, western Germany, on September 6, 2022. (Photo by UWE KRAFT / AFP) (Photo by UWE KRAFT/AFP via Getty Images)

DORTMUND, GERMANY – SEPTEMBER 06: Jude Bellingham celebrates with Giovanni Reyna of Borussia Dortmund after scoring their team’s third goal during the UEFA Champions League group G match between Borussia Dortmund and FC Copenhagen at Signal Iduna Park on September 06, 2022 in Dortmund, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

PARTIDOS POR JUGAR

El resto de los partidos programados para el martes son:

GRUPO E: FC Salzburg vs AC Milan (3 p.m. ET)

GRUPO F: Celtic vs Real Madrid (3 p.m. ET) y RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk (3 p.m. ET)

GRUPO G: Sevilla vs Manchester City (3 p.m. ET)

GRUPO H: Benfica vs Maccabi Haifa (3 p.m. ET) y Paris Saint-Germain vs Juventus (3 p.m. ET)

La congestión es causada por el cierre del fútbol europeo de primer nivel durante una Copa del Mundo que se jugará del 20 de noviembre al 20 de diciembre. 18 en los meses más fríos de Qatar.

En una temporada normal, los equipos nunca juegan partidos de la Liga de Campeones en semanas consecutivas y la fase de grupos se extendería hasta mediados de diciembre.

Esta vez, los juegos de la Liga de Campeones son intensos y rápidos en tres series separadas de mitad de semana consecutivas para completar los grupos antes de que muchos jugadores sean llamados al servicio de la selección nacional.

El calendario ofrece poco tiempo para arreglar las cosas, pero mucho tiempo para reflexionar más tarde durante una pausa a mitad de temporada para la competencia que durará más de tres meses. El 14 de febrero se reanuda la Champions League con una fase eliminatoria de casi cuatro meses.

La final del 10 de junio es la más reciente programada, excluyendo la temporada 2020 retrasada por la pandemia de COVID-19, desde que se decidió el título inaugural de la Copa de Europa el 13 de junio de 1956.

Todo se suma a una fase de grupos de 59 días y luego a una espera de 220 días para que se entregue el trofeo en Estambul.