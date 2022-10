Una investigación independiente sobre los escándalos que estallaron en la Liga Nacional Femenina de Fútbol la temporada pasada encontró que el abuso emocional y la conducta sexual inapropiada eran sistémicos en el deporte, afectando a múltiples equipos, entrenadores y jugadoras, según un informe publicado el lunes.

“El abuso en la NWSL tiene sus raíces en una cultura más profunda en el fútbol femenino, comenzando en las ligas juveniles, que normaliza el entrenamiento verbalmente abusivo y desdibuja los límites entre entrenadores y jugadoras”, escribió la exfiscal general interina Sally Q. Yates en su informe sobre la investigación . .

US Soccer encargó la investigación a Yates y al bufete de abogados King & Spaulding después de que los exjugadores de la NWSL Sinead Farrelly y Mana Shim presentaran denuncias de acoso y coerción sexual que datan de hace una década y que involucran al exentrenador Paul Riley. Su cuenta fue publicada por The Athletic en septiembre de 2021.

Riley, quien negó las acusaciones, fue despedido rápidamente como entrenador en jefe de North Carolina Courage, y la comisionada de NWSL, Lisa Baird, renunció.

Pero estaba claro que los problemas estaban generalizados. Cinco de los 10 entrenadores en jefe de la NWSL la temporada pasada fueron despedidos o renunciaron en medio de acusaciones de mala conducta.

“El abuso verbal y emocional que los jugadores describen en la NWSL no es simplemente un entrenamiento ‘duro’. Y los jugadores afectados no se están achicando de violetas. Están entre los mejores atletas del mundo”, escribió Yates.

Los investigadores entrevistaron a más de 200 personas. Unas dos docenas de entidades y particulares aportaron documentos. US Soccer también proporcionó documentos y la firma revisó 89,000 que se consideraban probablemente relevantes.

La presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, calificó los hallazgos como “desgarradores y profundamente preocupantes”.

“El abuso descrito es imperdonable y no tiene cabida en ningún campo de juego, en ninguna instalación de entrenamiento o lugar de trabajo”, dijo en un comunicado. “Como organismo rector nacional de nuestro deporte, US Soccer está totalmente comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance. para garantizar que todos los jugadores, en todos los niveles, tengan un lugar seguro y respetuoso para aprender, crecer y competir”.

El informe hizo numerosas recomendaciones para priorizar la salud y la seguridad de los jugadores. Entre ellos está el requisito de que los equipos informen con precisión la mala conducta de los entrenadores a la liga y a la federación de fútbol para garantizar que los entrenadores no puedan moverse entre equipos. También exige una investigación significativa de los entrenadores y una investigación oportuna de las denuncias de abuso.

La NWSL dijo que estaba en proceso de revisar el informe. La liga y la Asociación de Jugadores de la NWSL también están realizando una investigación.

“Reconocemos la ansiedad y la tensión mental que han causado estas investigaciones pendientes y el trauma que muchos, incluidos los jugadores y el personal, tienen que revivir. Seguimos admirando su coraje al presentarse para compartir sus historias e influir en todos los cambios necesarios para seguir haciendo avanzar a nuestra liga”, dijo la comisionada de la NWSL, Jessica Berman, en un comunicado. “Establecer confianza entre la liga, sus jugadores y otras personas clave Las partes interesadas siguen siendo un enfoque central para la NWSL, y sabemos que debemos aprender y asumir la responsabilidad de las dolorosas lecciones del pasado para llevar a la Liga a un futuro mejor”.

La investigación se centró en tres ex entrenadores, Riley, Christy Holly de Racing Louisville y Rory Dames de Chicago Red Stars.

Narra un encuentro de abril de 2021 entre Holly y una jugadora, Erin Simon, que ahora juega en Europa. Holly la invitó a ver el video del juego con él y supuestamente le dijo que por cada pase que fallara, él la iba a tocar. Simon le dijo a los investigadores que Holly “empujó sus manos hacia abajo de sus pantalones y arriba de su camisa”.

Simon, ahora con el Leicester City, dijo que demasiados atletas sufren en silencio porque temen no ser escuchados.

“Lo sé porque así es como me sentí”, dijo el joven de 28 años en un comunicado. “A través de muchos días difíciles, solo mi fe me sostuvo y me mantuvo en marcha. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar que nadie otro jugador debe experimentar lo que yo hice. Este informe permite que nuestras voces finalmente se escuchen y es el primer paso para lograr el lugar de trabajo respetuoso que todos merecemos”.

Holly fue despedida por causa, pero Racing Louisville se negó a declarar públicamente el motivo. El informe de Yates señaló que Racing no proporcionó a los investigadores detalles sobre el empleo de Holly, citando cláusulas mutuas de no divulgación y no menosprecio.

Farrelly dijo que el acoso que experimentó comenzó en 2011 cuando era jugadora de la liga de fútbol profesional femenino de Philadelphia Independence. Riley era su entrenador.

Ella le dijo a The Athletic que el abuso por parte de Riley continuó cuando estaba con los Portland Thorns en 2014 y 2015. Shim, una ex jugadora de los Thorns, también dijo que sufrió acoso. Ninguna de las mujeres está jugando en la NWSL ahora.

Los Thorns dijeron que investigaron a Riley en 2015 mientras estaba con el equipo e informaron los hallazgos a la liga. No renovaron su contrato pero no hicieron públicos los motivos.

El informe decía que los Thorns no se comunicaron con cierta información e intentaron evitar que los investigadores usaran el informe del equipo de 2015.

“Los Portland Thorns interfirieron con nuestro acceso a testigos relevantes y presentaron argumentos legales engañosos en un intento de impedir nuestro uso de documentos relevantes”, escribió Yates.

Riley pasó a entrenar al Western New York Flash, que luego se mudó a Carolina del Norte y cambió su nombre.

Cuando estalló el escándalo el año pasado, el exdelantero de los Thorns, Alex Morgan, publicó en las redes sociales: “La liga fue informada de estas acusaciones varias veces y se negó varias veces a investigar las acusaciones. La liga debe aceptar la responsabilidad por un proceso que no protegió a sus propios jugadores de este abuso”.

Morgan también dijo que Shim y Farrelly le pidieron a la NWSL a principios del año pasado una nueva investigación sobre el comportamiento de Riley, pero fueron rechazados.

La Asociación de Jugadoras del Equipo Nacional Femenino de EE. UU. emitió un comunicado: “Todas las jugadoras y empleados merecen trabajar en un entorno libre de discriminación, acoso y conducta abusiva. La USWNTPA elogia el coraje de las sobrevivientes, las jugadoras actuales y las exjugadoras que dieron un paso al frente para denunciar las prácticas abusivas que se han normalizado demasiado en la NSWL y el fútbol femenino en general. Al mismo tiempo, la USWNTPA está consternada porque algunos clubes de la NWSL y el personal de la USSF impidieron la investigación; aquellos que no lo hayan hecho deben cooperar plenamente con la investigación en curso de NWSL/NWSLPA de inmediato”.

US Soccer dijo que su junta directiva y un equipo de liderazgo comenzarían a implementar de inmediato las recomendaciones del informe.

“US Soccer y toda la comunidad del fútbol tienen que hacerlo mejor, y confío en que podemos usar este informe y sus recomendaciones como un punto de inflexión fundamental para todas las organizaciones encargadas de garantizar la seguridad de los jugadores”, dijo Parlow Cone. “Tenemos un trabajo importante por hacer, y estamos comprometidos a hacer ese trabajo y liderar el cambio en toda la comunidad del fútbol”.