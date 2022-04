Diego Simeone estaba trabajando en Argentina en los primeros años de su carrera como entrenador cuando solicitó asistir a unos entrenamientos en el Barcelona, ​​dirigido en ese momento por Pep Guardiola.

Barcelona fue el club preeminente en el fútbol mundial, revolucionando el juego entre 2008-12 con su estilo de pase “tiki-taka” favorecido por Guardiola y dominado por jugadores como Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Sin embargo, no fue para Simeone.

“Hablamos”, ha contado Guardiola, “y me dijo: ‘Esto no me gusta’. No lo siento.’”

Simeone, un centrocampista combativo y trabajador como jugador, vio la belleza del fútbol de otra manera y, para muchos, vendría a representar la antítesis de Guardiola y su bello planteamiento.

Pronto se produjo un choque de estilos en España, cuando Simeone se mudó a Europa para convertirse en entrenador del Atlético de Madrid en 2011, unos meses después de que el Barcelona ganara la Liga de Campeones por segunda vez y de manera fascinante en el estadio de Wembley.

Más de una década después, los dos entrenadores siguen en la cima del juego, con Simeone todavía como la encarnación de un Atlético resistente e intransigente y Guardiola ahora intentando convertir el fútbol en una forma de arte en el Manchester City.

City y Atlético se enfrentarán cara a cara en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, un primer encuentro competitivo entre los equipos, si no los hombres que los lideran.

Sin embargo, dado que Guardiola y Simeone son dos de los entrenadores actuales con más historia del deporte, el hecho de que solo se hayan enfrentado tres veces es tan sorprendente como refrescante.

El más reciente fue en la Liga de Campeones en 2016, cuando el Atlético eliminó al Bayern Munich, el muy querido equipo de Guardiola, con goles de visitante después de un par de partidos muy disputados en las semifinales. Es una de las muchas salidas dolorosas de Guardiola en la Liga de Campeones desde su último título, en 2011.

La única otra vez que Guardiola y Simeone se enfrentaron fue en febrero de 2012, unos meses antes de que Guardiola abandonara el Barcelona. El equipo catalán ganó 2-1 en la liga española.

Un gol fue la diferencia en los tres partidos. Espere más de lo mismo durante la próxima semana, incluso si el City comienza como el favorito.

“Van a ser muy agresivos”, dijo el lunes el mediocampista del City Bernardo Silva. “No nos darán mucho espacio y va a estar muy apretado. Definitivamente no es un partido abierto, esa es la cualidad del Atlético”.

De hecho, Guardiola ha utilizado la eliminación del Manchester United por parte del Atlético en los octavos de final como una guía de lo que el equipo debe esperar.

“Los primeros 15-20 minutos contra United, United no podía respirar”, dijo Guardiola.

Y es esa capacidad de frustrar lo que distingue al Atlético. Incluso si se logra mediante el uso de lo que a menudo se percibe como tácticas antideportivas que han enfurecido a los entrenadores y jugadores de la oposición a lo largo de los años.

“A veces es frustrante”, dijo el defensa del Liverpool Andrew Robertson sobre el Atlético en 2020 cuando su equipo fue eliminado por el club español, “pero no va a cambiar”.

Hubo un momento, concretamente en la temporada 2020-21, en el que Simeone intentó convertir al Atlético en un equipo más ofensivo, aprovechando las cualidades de delanteros como Luis Suárez y João Félix.

Cuando se trata de la crisis, Simeone generalmente regresa a su plan de juego más destructivo y pragmático y es probable que se muestre en el Etihad Stadium de City para el partido de ida el martes.

En cuanto a Guardiola, quien está casado con su filosofía basada en la posesión, dijo que no estaba listo para “juzgar” a entrenadores como Simeone, que tienen un enfoque diferente del juego. De hecho, cree que puede haber una idea equivocada sobre el estilo del Atlético.

“Son más ofensivos de lo que la gente cree”, dijo Guardiola. “Él (Simeone) no quiere arriesgar en la preparación pero después tienen calidad y juegan muy bien en el último tercio.

“Depende de la posición del balón, del momento del partido. Saben exactamente cómo jugar en cada momento exacto. Ganar, perder, últimos minutos, primeros minutos”.

Entonces, ¿qué pasa con el uso percibido de las artes oscuras por parte del Atlético: la pérdida de tiempo, las arengas de los árbitros, el dar vueltas? ¿Había algún problema, se le preguntó a Guardiola, con “ganar feo?”

“¿Qué es feo? ¿Qué es jugar feo?” respondió. “Es ser inteligente”.

Guardiola ha sido acusado de pensar demasiado en sus tácticas en los partidos importantes y lo aceptó cuando se le planteó el lunes.

No es que eso le impida volver a hacerlo cuando Simeone y el Atlético vengan a Manchester.

“Hay que adaptarse y ajustarse”, dijo antes de terminar con una sonrisa. “Por eso me encanta pensar demasiado y crear tácticas estúpidas para que después, cuando no gane, me castiguen”.

Otra capa más del próximo doble encabezado entre los actuales campeones inglés y español que debería ser fascinante.

