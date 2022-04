AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Su fotografía todavía está en la pared de los campeones en el edificio de prensa del Augusta National, entre Trevor Immelman y Phil Mickelson. Sin embargo, su silla en la cena del campeón el martes por la noche estaba vacía, y si hubo una invitación para jugar el Masters este año, nadie la vio.

A medida que se desarrolla el Masters esta semana, Ángel Cabrera se sienta en una prisión argentina. Está cumpliendo dos años por abuso doméstico, y existe la posibilidad de que enfrente una sentencia aún más larga.

La gloria de 2009 nunca pareció tan lejana.

“Muchos niños crecen sin un modelo a seguir y toman algunas malas decisiones, su ira dentro de ellos se hace cargo”, dijo Charlie Epps, un golfista profesional de Houston que tiene una relación cercana con Cabrera. “Pero no justifica hacer lo incorrecto”.

Para empezar, Cabrera era un campeón poco probable, un niño de la calle que creció sin padres y nunca tuvo una educación formal. Una gran multitud lo saludó cuando voló a casa después de ganar el US Open 2007 y hubo un desfile en su honor.

Luego se convirtió en dos veces campeón de Grand Slam, y el primer sudamericano en ganar una chaqueta verde, al ganar un desempate de Masters a tres bandas en 2009. Su futuro en el golf parecía ilimitado.

Pero lo que alguna vez fue una buena historia ahora se ha vuelto mala, y nadie puede predecir cuándo Cabrera saldrá libre, y mucho menos jugar golf nuevamente.

Mientras tanto, Epps observa la casa vacía de Cabrera en Houston y se pregunta cómo salió todo mal.

“Vi mucho de eso en su golf, era un perfeccionista desde el principio y tenía temperamento”, dijo Epps. “Nunca tuvo un psicólogo deportivo ni nada por el estilo y creció con un chip en el hombro. Una vez que lo tuvo bajo control, se convirtió en el campeón que es”.

Si bien los detalles del caso de Cabrera siguen siendo algo turbios, fue acusado de violencia de género con una ex pareja y podría enfrentar tiempo adicional por presuntamente amenazar a la mujer por teléfono después de ser acusado. Los fiscales también están analizando las denuncias de otras dos mujeres, incluida la madre de sus hijos, y su abogado dice que existe la posibilidad de que lo acusen de más delitos.

Lo que está claro es que Cabrera —quien fue arrestado en Brasil en enero de 2021 luego de que los fiscales emitieran una orden internacional por no asistir a su primer juicio— fue condenado en julio de 2021 por agredir, amenazar y acosar a Cecilia Torres Mana, su pareja entre 2016 y 2018. No está previsto que salga de prisión hasta el próximo enero como muy pronto, a pesar de sus declaraciones de inocencia.

“No hubo delito”, dijo su abogado, Carlos Hairabedian, a The Associated Press por teléfono desde Argentina el miércoles, alegando que los cargos se presentaron “por despecho y resentimiento”. Hairabedian afirmó que en los casos denunciados “el denominador común es que no hubo violencia física sino un intercambio de palabras altisonantes”.

El ascenso de Cabrera en el mundo del golf no fue exactamente meteórico, aunque lo pareció en ese momento. Abandonado por sus padres, se convirtió en caddie a la edad de 8 años para ganar suficiente dinero para comer y no pasó mucho tiempo antes de que él mismo comenzara a jugar.

Epps vivía en Argentina en ese momento y Cabrera fue el caddie de algunos de sus amigos, lo que llevó a los dos a comenzar una relación con Epps como instructor y figura paterna para el joven jugador. Se volverían a conectar después de que Cabrera se convirtiera en profesional, y el trabajo lo llevó a su gran victoria en el US Open de 2007.

“Realmente quería mejorar y vio que todos tenían un entrenador, así que me pidió que lo ayudara”, dijo Epps. “Es un golfista de calidad, un golpeador de pelota de calidad. Es muy atlético y podría haber sido jugador de fútbol, o incluso apoyador si hubiera crecido rodeado de fútbol”.

La victoria en el Abierto lo estableció como un gran campeón, incluso si el mundo del golf no lo abrazó por completo. Cabrera no hablaba inglés y nunca pareció obtener el tipo de reconocimiento que otro jugador podría tener, incluso después de agregar la chaqueta verde con su victoria en los playoffs de tres hoyos contra Kenny Perry y Chad Campbell.

El jugador conocido como el Pato por su forma de andar inusual dijo a los periodistas en español después que era el sueño de su vida.

″Increíble… Todavía no puedo creerlo”, dijo.

Epps dice que no ha hablado con Cabrera desde que fue encarcelado, aunque observa la casa que posee el golfista en Houston. Todavía tiene la esperanza de trabajar con el jugador de 52 años cuando salga de prisión e intente reanudar su carrera en la gira senior.

“Quiero lo mejor para él y creo que tiene mucho golf por delante”, dijo Epps. “Creo que saldrá de esto como un mejor hombre. Al menos esa es la esperanza”.