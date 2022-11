TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Con un emotivo video compartido en sus redes sociales, el futbolista español Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol.

La publicación del defensa central del Barcelona se titula “Culés, les quiero decir una cosa” y muestra un resumen de la vida del español en el fútbol, desde su infancia hasta sus grandes logros.

El video comienza con comentarios de periodistas deportivos especulando sobre el futuro de Piqué, mientras él es visto de espaldas contemplando la ciudad de Barcelona.

“Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí”, dice el futbolista. “Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí”.

En una narración que el mismo Gerard hace, comienza diciendo cómo él desde niño

“El Barca me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo”, narra el defensor de 35 años. “Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo”.

El anuncio de Piqué llega en un momento de escándalos en su vida personal tras la separación de la cantante colombiana Shakira. Además, el FC Barcelona, dirigido por Xavi Hernández, no pasa por su mejor momento.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.