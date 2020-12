Entrenador de fútbol juvenil captado por la cámara golpeando a un jugador que enfrenta cargos en Florida

Nota del editor: el video incluido en este artículo puede resultar perturbador para algunos .

KISSIMMEE, Fla. (WESH) – Un entrenador de fútbol de la liga juvenil que fue captado por la cámara golpeando repetidamente a uno de sus jugadores durante un partido en Florida Central ahora enfrenta cargos de abuso infantil.

En el video, se ve al entrenador golpeando el casco del niño con fuerza suficiente para hacer que pierda el equilibrio. Momentos después, el entrenador vuelve a golpear al jugador, tirándolo al suelo.

La Oficina del Sheriff del condado de Osceola anunció el viernes que Gerrel Williams, de Savannah, Georgia, ha sido acusado de abuso infantil.

La oficina del alguacil dijo que los cargos no se habían presentado de inmediato porque los padres de los padres involucrados no deseaban presentar cargos.

El equipo estaba en Kissimmee compitiendo en el torneo AA Div 1-7U del Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil Americano 2020 cuando ocurrió el incidente el lunes. La división 7U incluye jugadores de 7 años o menos.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Osceola, un espectador en Maryland informó a las autoridades sobre el incidente y lo vio en línea.

Según un informe de incidentes de la oficina del alguacil, el entrenador fue expulsado de la liga y no pudo asistir a ningún juego.

Cuando fue contactado por la estación hermana de WESH 2 News, WJCL, el jueves, Williams declinó hacer comentarios. Pero sí habló sobre el incidente a principios de esta semana en un video de Facebook Live.

“No voy a poner ninguna excusa por lo que hice”, dijo el entrenador en el video de Facebook Live después del incidente. “Estaba equivocado … No hay excusa para mis acciones. Él me perdona y sus padres me han perdonado, así que nadie más debería criticarme”.

El video del incidente ha sido visto y compartido millones de veces en las redes sociales esta semana, incluso atrayendo la atención de Lebron James y Shannon Sharpe, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

“Incluso SI * es su hijo, lo azotaré”, publicó Sharpe en Instagram. “No dejaré que nadie se aproveche de los débiles o vulnerables frente a mí. No va a suceder”.

