TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — En una emotiva ceremonia el lunes, el Real Madrid le rindió un homenaje al futbolista brasileño Casemiro, marcando el final de una exitosa etapa del futbolista en España y el inicio de una nueva era para él en Manchester United.

Tras llegar a un acuerdo de fichaje con el club inglés Manchester United el viernes, el Real Madrid ofreció un acto para despedir y reconocer a Carlos Henrique Casimiro, mejor conocido como “Casemiro”, ante la directiva, cuerpo técnico y jugadores del club, y la familia del centrocampista brasileño.

“Queridos amigos, hoy es un día para rendir homenaje a uno de nuestros grandes referentes en esta maravillosa época que está viviendo el Real Madrid” dijo Florentino Pérez, presidente del club madrileño, durante la ceremonia. “Querido Casemiro, recuerdo perfectamente aquel chaval que llegó al Castilla con tan solo 20 años en enero del 2013”

Florentino Pérez describió cómo el jugador nacido en Sao Paulo, Brasil ayudó al club merengue en la conquista, entre otros trofeos importantes, de cinco Champions en 8 años. Pérez, añadió en sus palabras dirigidas al futbolista que tras los casi diez años de Casemiro en el Real Madrid “nunca pensé que este día podría llegar”.

Casemiro consiguió 18 títulos con el club español: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

“Por la generosidad que siempre has demostrado al Real Madrid te has ganado el derecho a decidir tu futuro y nosotros debemos respetarlo”, continuó Florentino Pérez. “Eres un orgullo para mí como presidente y también para nuestros aficionados”.

Florentino concluyó diciendo: “El Real Madrid ha sido, es y será siempre tu casa. Gracias por ayudarnos a hacer más grande el Real Madrid”

“Gracias a Dios he ganado títulos aquí pero con la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer, que me has dado dos hijos preciosos, mi familia, el club, a usted presidente, estoy tan agradecido con usted… a Ramón Martínez que me fue a buscar a San Paulo. ¡Muchas gracias!” dijo Casemiro, entre sollozos y lágrimas.

Entre los asistentes a la ceremonia, se podían ver a emblemáticas figuras del club como el exdelantero merengue Raúl González Blanco, el actual técnico Carlo Ancelotti, entre otros.

Luego del acto, Casemiro en una rueda de prensa explicó que la motivación de dejar el Real Madrid no es económica sino que busca un reto nuevo.

“Lo que busco yo es, sin duda, es mi gran objetivo. Nuevos retos, nuevos objetivos. Probar una liga diferente. Probar una cultura diferente”.

Casemiro agregó: “Yo creo que si fuera por dinero, me (hubiera ido) hace cuatro o cinco años”.

En redes sociales, el club merengue también rindió tributo a quien han nombrado una de sus jugadores leyenda con videos y mensajes que compilan la trayectoria y éxito del mediocampista en Madrid.

El Manchester United ha perdido sus dos primeros partidos de la temporada de la Premier y había estado en busca de un mediocampista central en el mercado desde que se abrió la ventana de transferencia.

Casemiro se unirá a su excompañero Cristiano Ronaldo en el United, aunque el futuro del delantero portugués en el club inglés sigue en duda.