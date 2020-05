El nadador de la escuela secundaria compra su propia piscina en Amazon para seguir entrenando durante la pandemia de coronavirus

(AP) - La NFL ha establecido protocolos para reabrir las instalaciones del equipo y les ha dicho a los 32 equipos que los tengan en su lugar antes del 15 de mayo.

En una nota enviada por el Comisionado Roger Goodell y obtenida el miércoles por la noche por The Associated Press, se presentaron varias fases de los protocolos. La primera fase para lidiar con la pandemia de coronavirus involucraría a un número limitado de personal que no es jugador, inicialmente el 50% de los empleados que no son jugadores (hasta un total de 75) en un solo día, siendo aprobado para estar en las instalaciones. Pero las regulaciones estatales o locales podrían requerir un número menor.