DOHA, Qatar (AP) — El presidente de la federación de fútbol de Camerún y exjugador estrella Samuel Eto’o fue filmado aparentemente pateando a un hombre en un altercado afuera de un estadio de la Copa del Mundo el martes.

Eto’o hizo una pausa para posar para las fotos con los fanáticos cerca del Estadio 974 después de que Brasil venciera a Corea del Sur 4-1. Las imágenes que circulan en las redes sociales lo muestran reaccionando a los comentarios de un hombre que sostiene una cámara.

En un video compartido por el periódico La Opinión se ve a Eto’o arremeter contra un fanático que lo grababa.

El exdelantero del Barcelona y del Inter de Milán inicialmente fue retenido por personas de su entorno, luego se alejó y pareció lanzar una patada al hombre, que cayó de espaldas al suelo.

Eto’o ha estado en Qatar como presidente de la federación de fútbol de Camerún, que fue eliminada en la fase de grupos la semana pasada.

También representa al comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar como Global Legacy Ambassador desde 2019 y forma parte del programa FIFA Legends que utiliza a exjugadores para promover el fútbol.

No estaba claro en qué capacidad Eto’o asistió al partido del lunes por la noche.

Los organizadores de Qatar dijeron que Eto’o no había sido su invitado en el juego. La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la federación de Camerún no respondió de inmediato a las llamadas telefónicas ni a los mensajes en busca de comentarios.

El Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, que supervisa la Copa del Mundo, y su gobierno no respondieron de inmediato a las preguntas sobre el incidente.

Eto’o jugó en cuatro Copas Mundiales para Camerún entre 1998 y 2014, y fue elegido para dirigir su federación de fútbol hace un año.