El Campeón WWE Drew McIntyre listo para los fanáticos en el Estadio Raymond James para WrestleMania

TAMPA, Florida (WFLA) – El Campeón Mundial de Wrestling Entertainment, Drew McIntyre, está listo para mostrar finalmente su Campeonato de la WWE frente a los fanáticos en el escenario más grandioso de todos, aquí mismo, donde vive, en el área de Tampa Bay.

Los funcionarios de WWE y Tampa anunciaron el sábado que WrestleMania se llevará a cabo desde el estadio Raymond James durante dos noches el 10 y el 11 de abril , luego de que la pandemia de coronavirus obligara a cancelar el evento el año pasado.

El evento se trasladó a las instalaciones de entrenamiento de la compañía en Orlando el año pasado y se llevó a cabo sin fanáticos, aunque el evento fue transmitido por WWE Network.

WrestleMania es un evento que el actual campeón de la WWE Drew McIntyre, de nombre real Drew Galloway, un residente actual de Tampa Bay, tiene cerca de su corazón.

“El año pasado, fue grande para mí, el momento más importante de mi carrera, el evento principal de WrestleMania, ganando mi primer título de la WWE ante [former UFC champion] Brock Lesnar. Desafortunadamente, [we couldn’t be] en el Estadio Raymond James al frente de 90.000 personas, familiares, amigos, pero lo bueno es que le dimos al mundo un escape en el punto álgido de una pandemia “, dijo McIntyre a Daisy Ruth de 8 On Your Side.

“Pero también estoy muy agradecido de que tengamos una toma dos este año … Así que estoy muy emocionado de escuchar más sobre eso a medida que pasan las semanas, y de hecho poder salir con mi título de la WWE y ser capaz de sostenerlo frente a los fanáticos “.

La compañía está emocionada de regresar al área de Tampa Bay, un lugar históricamente conocido por ser el hogar de varios luchadores y antiguas instalaciones de entrenamiento y escuelas de lucha libre.

“Hay mucho que celebrar en esta noticia en tantos niveles diferentes. Y esperamos trabajar con nuestros socios en Tampa Bay para terminar lo que comenzamos. Ese es el trabajo número uno”, dijo John Saboor, vicepresidente ejecutivo de eventos en WWE.

“Y número dos, crear el espectáculo y la grandeza de WrestleMania durante dos noches en el Estadio Raymond James y nuevamente, trabajar con personas que han sido tan [great] para nuestro éxito en Tampa Bay para crear nuevos momentos emblemáticos, un impacto económico importante para su región y, sin duda, recuerdos que durarán toda la vida. No hay dos WrestleManias iguales y nunca lo han sido “, agregó Saboor.

Rob Higgins, director ejecutivo de la Comisión de Deportes de Tampa, dijo a 8 On Your Side que WrestleMania ha sido un evento que ha estado “en la parte superior de la lista de eventos que siempre han codiciado, pero que nunca han tenido la oportunidad de organizar”.

“Llevábamos más de 10 años en él y nos acercamos mucho, en realidad organizando WrestleMania 36 el año pasado. Pero, naturalmente, se tomó la decisión correcta en términos de modificarlo y reubicarlo en el centro de entrenamiento en Orlando. Nunca dejes que la comunicación con John se ralentice un poco, con nuestros buenos amigos en la WWE “, dijo Higgins.

“El momento no podría ser mejor, especialmente si se considera por lo que ha pasado nuestra comunidad este último año y no podríamos estar más emocionados de que finalmente esto se convierta en una realidad”, continuó Higgins.

La información de capacidad y boletos no está disponible actualmente para WrestleMania, pero se anunciará en las próximas semanas.

“Estamos muy emocionados por Tampa Bay y la NFL y estamos ansiosos por verlos a todos dar vida a la celebración del Super Bowl”, dijo Saboor. “Y creo que el aumento de la marea levanta a todos los barcos. Y creo que sería una locura no pensar que lo que esperamos ver en una ejecución exitosa del Super Bowl no dará lugar a más oportunidades para agregar más y más en el camino de capacidad. Pero teniendo como principal prioridad la seguridad, ese debe ser el trabajo número uno “.

Para el campeón de la WWE, McIntyre está ansioso por ver a los fanáticos en las gradas para los shows de la WWE y los especiales de pago por evento.

“Es lo único que nos hemos perdido todo el año. Es nuestra superestrella número uno, nuestra salsa secreta, lo que hace especial a la WWE es lo apasionados, ruidosos y conocedores que son nuestros fanáticos. Pueden cambiar el ritmo de un combate. Pueden hacer que un partido promedio sea bueno, un buen partido genial, o si hay una entrevista en el ring que no les gusta, se cagarán por todos lados “, dijo McIntyre.

“Y si no sabes lo que estás haciendo, si no estás consiguiendo tu trabajo y no puedes soportar los golpes, entonces probablemente no mereces estar frente a esos fanáticos. Eso es lo que los hace tan especiales, aman tanto el producto. Y los extrañamos. Extrañamos la interacción en vivo. Vemos todo en las redes sociales. Escuchamos las reacciones en vivo en ThunderDome. Pero tener a los fanáticos allí en persona, eso es lo que Espero mucho “.

El primer especial de WWE Network / pay-per-view, el Royal Rumble, se llevará a cabo en el Tropicana Field el 31 de enero a partir de las 7 p.m.

WWE también anunció el sábado que WrestleMania 38 y 39 se llevarán a cabo en Dallas, Texas, en AT&T Stadium y Los Ángeles, California, en SoFi Stadium y Hollywood Park, respectivamente.