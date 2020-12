El campeón de la WWE, la superestrella de Monday Night Raw Drew McIntyre habla sobre ‘Thunderdome,’ trabajando sin los fanáticos de Tampa Bay

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

ST. PETERBURG, Fla. (WFLA) – El año 2020 ha demostrado ser difícil para todos los atletas y artistas profesionales, así como para todos nosotros, pero World Wrestling Entertainment se está adaptando a lo que ahora se conoce como “WWE ThunderDome”.

El “ThunderDome” es un escenario cerrado para transmisiones en vivo de WWE Monday Night Raw y SmackDown Live, pero los fanáticos aún pueden asistir virtualmente en una configuración de pantalla de video única que se presenta detrás de los artistas.

El ThunderDome se originó en el Amway Center en Orlando, pero desde entonces se mudó al Tropicana Field en St. Petersburg antes de que el Orlando Magic comenzara su temporada.

La experiencia incluye un decorado de última generación, pirotecnia, láseres, gráficos de vanguardia y cámaras de drones para brindar a los fanáticos una atmósfera de visualización inmersiva y llevarlos virtualmente a la arena a través de video en vivo.

Para la estrella de Monday Night Raw, actual Campeón de la WWE y residente de Tampa, Drew McIntyre, también presenta una espada bastante malvada que dispara llamas.

La estrella, cuyo nombre real es Drew Galloway, habló con 8 On Your Side y Daisy Ruth de WFLA Now sobre los cambios después de que los programas de la compañía se retiraran de la carretera debido a la pandemia de coronavirus en curso.

“Ha sido interesante. Inicialmente, en el apogeo de la pandemia, cuando todos los demás deportes cerraron, mantuvimos el programa en marcha, dándole al mundo un escape con contenido original durante un momento difícil”, dijo McIntyre.

McIntyre, originario de Escocia, ha llamado a los Estados Unidos su hogar durante 13 años y ha estado luchando durante 19.

Dijo que se ha mudado de estado varias veces, pero siempre ha regresado a Tampa.

“Volví a Tampa cada vez. Probablemente pasé un total de 11 años en Tampa. Aquí es donde hice mi hogar. He pasado un tercio de mi vida aquí. Conocí a mi esposa aquí. Y me encanta. Estoy muy emocionado de que WWE haya hecho de Tampa su base de operaciones “, dijo McIntyre a 8 On Your Side.

“La gente es genial, la razón por la que vivo aquí. Es genial que la tripulación pueda estar en el área y experimentar lo que yo experimento todos los días”.

McIntyre admitió que estaba molesto porque WrestleMania 36, que se iba a llevar a cabo en el Estadio Raymond James, fue cancelada y trasladada a las instalaciones de entrenamiento del WWE Performance Center en Orlando y transmitida sin fanáticos, debido a las pautas de los CDC en ese momento.

A pesar de que su combate en el Evento Principal de Wrestlemania fue diferente a cualquier otro, McIntyre no se vería despojado de su propio momento de Wrestlemania ganando el Campeonato de la WWE al derrotar al ex campeón de UFC Brock Lesnar en el “escaparate de los inmortales”.

A pesar de las condiciones actuales, el campeón cree que es su “verdadera responsabilidad” mantener entretenidas a la gente de todo el mundo durante este momento difícil.

El primer especial de WWE Network, WWE TLC (que significa “mesas, escaleras y sillas”) saldrá del Tropicana Field el domingo a las 7 pm

McIntyre se enfrentará a AJ Styles en un combate “TLC”, defendiendo su campeonato de la WWE.