DeVonta Smith y los prospectos del draft navegan por la preparación virtual para el Draft de la NFL 2021 en Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) – El ganador del Trofeo Heisman 2021, DeVonta Smith, ha estado entrenando en Tampa en preparación para su próximo capítulo en la NFL.

Él y otros aspirantes al draft también están haciendo malabarismos con las reuniones previas al draft con los equipos de la NFL durante este tiempo, que similar a la primavera pasada, se están haciendo virtualmente.

“Todavía estamos en medio de una pandemia, por lo que estamos haciendo muchas llamadas de Zoom”, dijo Smith. “Solo trato de tener una idea de los entrenadores y dejar que ellos te sientan a ti”.

Smith se proyecta como una de las 15 mejores selecciones en la mayoría de los simulacros de borrador con algunas proyecciones tan altas como las 10 mejores.

El ex receptor abierto de la Universidad de Alabama dice que estará en Cleveland el próximo jueves para la ceremonia del Draft de la NFL. Mientras tanto, él y sus compañeros prospectos del draft están haciendo todo lo posible para impresionar a los equipos en una pantalla.

“Las reuniones han sido buenas”, dijo Smith. “La mayor parte son solo cosas de fútbol, simplemente subirse al tablero, ver una película. Solo están tratando de ver qué tan inteligente eres realmente. Solo para ver si puedes aprender el libro de jugadas y cómo aprendes”.

“Cuando subo a Zoom, trato de sonreír y ser quien soy”, dijo el aspirante al draft de la NFL, Robert Jones, de la Universidad Estatal de Middle Tennessee. “Solo trato de hablar y conocer su vida personal y hacerles conocer la mía”.

Smith y Jones están trabajando con el entrenador de rendimiento de la NFL y los ex Buccaneers querían al recuperador Yo Murphy para mantenerse en plena forma antes de sus carreras profesionales. Murphy ha estado junto a estos jóvenes, observándolos navegar por estas circunstancias inusuales y un proceso de reclutamiento único.

“Tengo mucho respeto y me inspiraron los muchachos que tenemos porque no importa lo que les golpee, ellos sabían que tenían que estar preparados para lo desconocido”, dijo Murphy. “Se lo tomaron muy maduro”.

La ventaja es que estos jugadores no tienen que volar por todo el país para reunirse con los equipos en persona, lo que les permite ceñirse a sus entrenamientos y atender ese aspecto de los preparativos para el siguiente nivel.

“¿Cuáles son los beneficios de tener que pasar por este proceso de esta manera?” Preguntó Murphy. “Y eso es todo. Con 30 de 30 visitas, esos muchachos están por todos lados. Luego entran directamente al draft, directamente al minicampamento, por lo que realmente no tienen la oportunidad de mantenerse en la rutina como deberían”.

“Siento que puede ser en ambos sentidos”, dijo Jones. “Siento que al ser capaz de hacer algo virtual, todavía puedes entrenar sin tener que volar y perder la forma. Solo toma un par de días perder la forma. Puedes seguir haciendo ejercicio, seguir preparándote. Pero también sabes cuando eres capaz de ir a estos equipos, volar, puedes mostrarles quién eres en realidad. Ellos sienten algo por ti y puedes mostrar tu personalidad “.

Cuando todo está dicho y hecho, lo fundamental para estos jugadores es alcanzar el objetivo de por vida de llegar al nivel superior.

“Siempre hay algo positivo”, dijo Murphy. “No importa qué, al final del día cuando la pandemia termine o me recluten y me llamen por mi nombre, iré a un equipo de la NFL. Voy a tener la oportunidad de perseguir mis sueños y metas. Creo todos esos niños lo miran como ‘No puedo esperar a ese día. No importa cómo llegó aquí, simplemente no puedo esperar’ “.