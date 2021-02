Después del éxito del Super Bowl, Kurt Warner construye su legado fuera del campo de fútbol

(NEXSTAR) – Desde sus días en Northern Iowa, Kurt Warner siempre ha repartido la riqueza con sus pases. Pero para el ex campeón del Super Bowl y su esposa Brenda, hacer conexiones en la comunidad es más importante.

En diciembre, la familia del ex mariscal de campo de los Rams y los Cardinals sorprendió a su familia número 52 con un Hogar para las Fiestas a través de su Fundación First Things First.

“Desde el día en que entré a la liga, siempre supe que el fútbol, más que cualquier otra cosa, sería el catalizador que me permitiría impactar la vida de otras personas”, dijo Warner en una entrevista reciente con Nexstar.

El nuevo proyecto de la familia se llama Treasure House, que es una instalación de vida comunitaria para adultos jóvenes con discapacidades de aprendizaje. Warner dice que es otro ejemplo de cómo el fútbol le ha permitido ayudar a otros a encontrar su propósito. Pero como le dijo recientemente a Nexstar, su carrera no siempre se sintió destinada a terminar con la consagración en el Salón de la Fama.

En el video de arriba, Warner explica cómo pasó del turno de noche en la tienda de comestibles Hyvee en Cedar Falls, Iowa, a retirarse con las 3 mejores actuaciones de pases en la historia del super bowl. También comparte sus esperanzas de que el fútbol algún día sea solo una nota al pie de su huella en la comunidad.