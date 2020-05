DeSantis dice que todos los equipos deportivos profesionales son bienvenidos en Florida

NUEVA YORK (AP) - Los propietarios de las Grandes Ligas de Béisbol dieron el visto bueno el lunes para hacer una propuesta al sindicato de jugadores que podría conducir a una temporada retrasada por el coronavirus que comenzará alrededor del fin de semana del 4 de julio en estadios sin fanáticos, un plan que imaginó expandiendo el bateador designado a la Liga Nacional para 2020.

El entrenamiento de primavera comenzaría a principios o mediados de junio, dijo una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles del plan no fueron anunciados.