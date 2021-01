Conoce al 'Padre Sod': jardinero de la NFL, 91, prepara el campo para el Super Bowl

El miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano y presentador de "Good Morning America", Michael Strahan, dio positivo por COVID-19 y está en cuarentena, según personas familiarizadas con la situación.

Actualmente, Strahan no experimenta ningún síntoma grave de COVID-19. La gente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles debido a problemas de restricción médica.