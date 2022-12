(The Hill) — La esposa del periodista Grant Wahl, quien murió mientras cubría la Copa del Mundo en Qatar el sábado, dijo que su esposo murió de un aneurisma aórtico no detectado.

Céline Gounder dijo en una publicación de Substack el miércoles que la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York realizó una autopsia a Wahl y descubrió que murió por la ruptura de un aneurisma aórtico de crecimiento lento, que es un bulto que se produce en la aorta.

Gounder dijo que la presión en el pecho que experimentó Wahl poco antes de su muerte podría haber sido un síntoma inicial.

“Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el COVID. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, dijo.

Wahl estaba cubriendo un partido entre Países Bajos y Argentina cuando se enfermó y no pudo ser revivido. Visitó el hospital el lunes anterior a su muerte, pero le dijeron que probablemente tenía bronquitis y le recetaron antibióticos y jarabe para la tos.

Wahl, quien era conocido por su trabajo de mucho tiempo escribiendo para Sports Illustrated, había tuiteado anteriormente que había sido detenido y se le negó la entrada a la Copa del Mundo por usar una “camiseta con un balón de fútbol con el arcoíris” para apoyar a la comunidad LGBTQ.

Qatar se ha enfrentado a críticas internacionales antes y durante la celebración de la Copa del Mundo por una variedad de razones, incluidas sus políticas contra la expresión LGBTQ.

Wahl dijo que “probablemente” volvería a usar su camiseta después de ser liberado y criticó el uso de trabajadores inmigrantes por parte de Qatar para prepararse para la Copa del Mundo.

El hermano de Wahl, Eric, dijo originalmente que creía que pudo haber ocurrido un crimen y que su hermano recibió amenazas de muerte por su cobertura, pero tuiteó el miércoles que ya no creía que hubiera ocurrido un crimen.

Gounder dijo que el cuerpo de Wahl regresó a Estados Unidos el lunes y destacó la coordinación de varias agencias nacionales e internacionales.

“Este sigue siendo un momento muy difícil y doloroso mientras lloramos a un amado esposo, hermano y amigo”, dijo. “Es un consuelo saber que tantas personas a las que Grant llegó (incontables colegas, lectores, atletas, entrenadores, amigos y fanáticos) están sufriendo junto a nosotros”.