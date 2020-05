Estudiante de último año de escuela en Carrollwood usando el tiempo de inactividad de cuarentena para trabajar en habilidades de esgrima

TAMPA, Florida (WFLA) - El apoyador de los Buccaneers Shaquil Barrett y su esposa Jordanna Barrett pasaron el jueves por la mañana entregando más de 100 comidas a las enfermeras y al personal del Hospital General de Tampa.

"La oportunidad surgió de uno de los muchachos de mi agencia", dijo Barrett. "Me dijo que había una oportunidad de retribuir y ayudar a los respondedores de primera línea y es una oportunidad que mi esposa y yo saltamos porque con todo lo que está sucediendo en el mundo tenemos que mostrar nuestro apoyo, demostrar que nos importa. Todos están afectados. Está afectando a todos, así que solo tuvimos que saltar y asociarnos con Eat Right y demostrar que nos importa, y seguir demostrando que nos importa porque no ha terminado solo con esto. Estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar."