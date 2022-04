(WGHP) — El mariscal de campo de los Carolina Panthers de la NFL, Cam Newton, está llamando la atención después de una aparición en un podcast.

En el episodio dominical del podcast Barstool Sports Million Dollaz Worth of Game, el exmariscal de campo MVP habló sobre lo que él percibe como el papel de la mujer en la sociedad.

“Tuve un ejemplo perfecto, perfecto de lo que era un hombre en mi vida por parte de mi padre”, dijo. “Mis padres han estado juntos durante 36, 37 años y es una cosa hermosa. Crecí en un hogar de tres padres: mi mamá, mi papá y mi abuela y yo sabía lo que era una mujer, no es una mala (improperio), una mujer.”

Continuó explicando lo que interpreta la diferencia entre una ‘mala (improperio)’ y una mujer.

“Una mala (improperio) es una persona que simplemente dice: ‘Chica, soy una mala (improperio), estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello”, dijo Newton. Yo no actúo en esa parte. Y hay muchas mujeres que son malas (improperio), y digo (improperio) de una manera que no degrada a una mujer, sino simplemente para salirse de la estética de lo que consideran una jefa”.

Newton continuó diciendo que una “mujer para mí” es alguien que “se ocupa de lo suyo” pero sabe cómo “satisfacer las necesidades de un hombre”.

A partir de ahí, continuó: “Y creo que muchas veces cuando tienes esa estética de ‘soy una jefa (improperio), Soy esto, soy aquello'”. No, bebé. Pero no puedes cocinar. No saben cuándo callarse. No sabes cómo permitir que un hombre dirija.

Si bien dijo que no quería sentarse detrás del micrófono y criticar a las mujeres, quería que “los hombres comenzaran a ser hombres”.