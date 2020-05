Bucs WR Scotty Miller habla sobre Tom Brady, los planes de boda y el enamoramiento de su prometida

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Tampa Bay Buccaneers tienen un hueco para llenar la sala de recepción. El equipo perdió a su tercer receptor, Breshad Perriman, en la agencia libre, pero tienen un puñado de opciones con ganas de deslizarse en ese lugar.

Una de esas opciones, Scotty Miller, compartió quién lo está ayudando a prepararse para su segunda temporada en la Liga Nacional de Fútbol.

“Desde que comenzó este distanciamiento social”, dijo Miller, “hemos estado saliendo casi todos los días y trato de hacer todos mis ejercicios diferentes en el patio trasero”.

Esos ejercicios incluyen atrapar el balón pero, obviamente, no puede atrapar la pelota a menos que alguien se la arroje.

“Esa es en realidad una de las principales razones por las que le pedí que se casara conmigo”, dijo Miller con una sonrisa en su rostro.

Se refiere a su novia, Jenna Rizkalla. Ella asumió el papel de mariscal de campo durante esta pandemia.

“Es un pequeño talento secreto mío”, dijo. “Scotty me pide que salga al patio todos los días y tire, así que me he vuelto bastante bueno”.

“Ella hace un muy buen trabajo poniendo la pelota justo donde la quiero”, dijo Miller. “¡Ella me lo pone difícil!”

Miller, con la ayuda de su mejor mitad, está haciendo todo lo posible para prepararse para su futuro mariscal de campo, Tom Brady.

Admitió que probablemente serán pases “extraños” para el seis veces campeón del Super Bowl.

“Lo he admirado toda mi vida como uno de los mejores atletas del mundo, así que atrapar pases de él será diferente pero, al final del día, es solo fútbol”, dijo Miller. “Es lo que hago. Cojo pases para vivir y así es como pude verlo “.

¿Qué cree que podrá aprender de Brady?

“Creo que aprenderé un montón de conocimientos de fútbol en el campo, pero creo que puedo aprender casi todo, casi más, fuera del campo, su mentalidad, cómo se recupera con su cuerpo, cómo mantiene su cuerpo”. sano. Esa es una gran razón por la que ha tenido éxito “, dijo.” Casi nunca ha sido lastimado en sus 20 años de carrera y cómo mantiene su mente aguda, esa ventaja competitiva que tiene. Entonces, si puedo captar pequeñas cosas como esa, creo que realmente puede ayudarme en el camino ”.

Aunque Miller está ansioso por regresar a las instalaciones del equipo cada vez que la liga lo permite, tiene dos fechas especiales marcadas en un círculo en el calendario con marcador permanente.

“Nos vamos a casar en abril del próximo año pero, mientras tanto, nos vamos a casar legalmente en junio, y vamos a venir pronto, así que estamos emocionados por eso”, dijo.

La pareja ya tuvo que cancelar su boda dos veces.

“Definitivamente fue desgarrador”, dijo Rizkalla, “pero lo hemos superado juntos”. No hay demasiada planificación en este momento, solo esa pequeña ceremonia que tenemos con nuestra familia inmediata en junio y eso es realmente hasta probablemente después de la temporada “.

Miller definitivamente está tomando todas las decisiones de la boda.

“¡Siempre le pregunto qué piensa y puede responder bien o mal! Le doy opciones y veo lo que le gusta, pero ambas opciones suelen ser cosas que me gustan, de cualquier manera, tiene razón ”, dijo Rizkalla.

“Ella ha hecho casi todo literalmente”, agregó Miller, “porque la mayor parte de la planificación se llevó a cabo durante nuestra temporada el año pasado, así que estaba tan ocupado y volvería a casa exhausto. Ella estaría tratando de hacerme hacer cosas y yo estaría como dejarme recostarme en el sofá y recuperarme “.

Rizkalla dijo que está feliz de tomar la mayoría de las decisiones. Ella sabe que a Miller no le importa ir con la corriente. Los dos han estado saliendo durante más de cuatro años. Se conocieron cuando eran estudiantes de primer año en la universidad.

“Fui a Bowling Green durante cuatro años”, explicó Miller. “Ella fue a Bowling Green en su primer año antes de ser transferida a Rutgers, así que nos conocimos en Bowling Green”.





Miller jugó al fútbol en la Universidad Estatal de Bowling Green. Comenzó 34 de 45 juegos durante su carrera de cuatro años, atrapando 215 pases para 2,868 yardas y 23 touchdowns.

Rizkalla también es atleta. Ella compitió en el equipo de gimnasia en la Universidad de Rutgers durante tres años. Cuando era mayor, sus compañeros de equipo la seleccionaron para ser su capitán.

Ahora, a la pregunta más importante, ¿fue amor a primera vista?

“Mi compañero de cuarto y yo íbamos por el dormitorio tocando puertas para pedir dulces”, dijo Rizkalla. “Ya sabes, Halloween, truco o trato, para ver quién estaba en casa y si alguien tenía algún dulce y cuando Scotty abrió la puerta fue amor a primera vista. Creo que se debió principalmente a que salió con una gran bolsa de dulces de 60 piezas y le dije: ‘¡Guau! ¡Él es el indicado!'”

Miller estuvo de acuerdo en que fue amor a primera vista y, luego, confesó que su madre le envió ese dulce poco antes de Halloween.

“Ella se aferró a eso”, dijo antes de ponerse más serio. “Estaba bastante intrigado cuando la vi por primera vez. Obviamente, una chica guapa y luego su personalidad lo hacen aún mejor, por lo que ha sido genial desde entonces “.

Planean tener una boda más tradicional en Nueva Jersey, que es de donde es Rizkalla, el próximo año. Ella dijo que es “una gran niña de Jersey”, por lo que quiere tener “una gran boda de Jersey”.

