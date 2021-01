Arians habla sobre el éxito del equipo, camino al Super Bowl LV

TAMPA, Fla. (WFLA) – Bruce Arians y los Tampa Bay Buccaneers se dirigen al Super Bowl. No solo pueden jugar en el gran juego, sino que también pueden jugar en su ciudad y estadio. Son el primer equipo en la historia de la NFL en lograr tal hazaña.

En la edición de esta semana de “Bucs with BA”, habla con Karen Loftus de 8 On Your Side por qué Tom Brady es la razón por la que son campeones de la NFC, lo sobresaliente que ha jugado su defensa y mira hacia el enfrentamiento de los Chiefs.

