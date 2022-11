TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Tampa Bay Buccaneers buscarán redimirse esta semana después de perder su tercer juego consecutivo por primera vez desde que Tom Brady se unió al equipo.

Después de caer por debajo de .500 luego de la derrota del jueves por la noche ante los Baltimore Ravens, los Bucs (3-5) se enfrentarán a los actuales campeones del Super Bowl, Los Angeles Rams (3-4) en el Estadio Raymond James.

Coincidentemente, en los últimos dos años, ambos equipos han logrado el objetivo final de ganar el Super Bowl y hacerlo en su propio territorio. Sin embargo, los Bucs hicieron historia en la NFL como el primer equipo en ganar un Super Bowl en casa cuando lo ganaron en 2021.

Ahora, los Bucs tendrán la oportunidad de romper dos rachas de derrotas: una contra los Rams y otra para esta temporada. Tampa Bay tiene actualmente marca de 0-3 contra los Rams durante las temporadas 2020-21, lo que significa que Brady aún no ha ganado contra los Rams con una camiseta de los Buccaneers.

Antes del enfrentamiento del domingo, Brady se dirigió a los medios y dijo que es decepcionante y frustrante por la forma en que el equipo ha estado jugando, pero que lo están tomando día a día y mejorando en lo que pueden.

“Hay muchas razones por las que las cosas van bien y por las que no van bien”, dijo. “Cuando estás en la situación en la que estamos, cada jugada se siente crítica. No sientes que hay mucho margen de error y es por eso que es un deporte difícil. Tenemos que luchar por eso… es No es que se vuelva más fácil, no se volverá menos competitivo”.

Continuó: “Nadie siente pena por nosotros, ni debería hacerlo. Están tratando de ganar esos juegos, estamos tratando de ganarlos y simplemente no hemos hecho un buen trabajo en las últimas seis semanas”.

Con ambos equipos luchando para mejorar sus récords con la esperanza de llegar a los playoffs como en años anteriores, con la combinación correcta de la Semana Nueve, los Buccaneers podrían volver al primer lugar tan pronto como el domingo. Para los Rams, será un poco más difícil.

Dos de las últimas tres derrotas de los Rams provinieron de los San Francisco 49ers, colocándolos en el tercer lugar en la NFC Oeste.

Aunque todavía queda mucho fútbol por jugar, para los Buccaneers se siente como si cada juego fuera de vida o muerte. Las lesiones, las penalizaciones, los pequeños errores y las jugadas han dejado a los Buccaneers con una herida abierta que están tratando de curar. Con suerte, una victoria en casa será el remedio que Tampa Bay necesita para encontrar el impulso y continuar para terminar la temporada con fuerza.

LESIONES

Al entrar en la semana nueve, los Buccaneers tienen 10 jugadores en la lista de lesionados :

TE Cameron Brate – fuera, cuello

WR Russell Gage – fuera, tendón de la poplítea

G Luke Goedeke – fuera, pie

S Antione Winfield Jr. – fuera, conmoción cerebral

CB Carlton Davis – cuestionable, moderno

CB Sean Murphy-Bunting – cuestionable, cuádruple

DE Akiem Hicks – cuestionable, pie/descanso

WR Mike Evans – tobillo/descanso

WR Julio Jones – rodilla

G Shaq Mason – personal/tobillo

Para Los Angeles Rams, seis jugadores están en la lista de lesionados:

WR Cooper Kupp – tobillo

LB Jacob Hummel – fuera, cadera

C Brian Allen – cuestionable, rodilla

WR Van Jefferson – cuestionable, rodilla

DT Greg Gaines

LB Ernest Jones

CÓMO VER

El inicio está programado para las 4:26 p.m. ET en el Estadio Raymond James. Los fanáticos que no vayan al juego el domingo pueden verlo en vivo en CBS o seguir las actualizaciones en vivo en WFLA.com.