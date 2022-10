TAMPA, Fla. (WFLA) – Después de derrotas consecutivas, los Tampa Bay Buccaneers tienen que hacer un ajuste rápido para recibir a los Baltimore Ravens en casa durante Thursday Night Football.

“Solo queremos volver al campo”, dijo el coordinador ofensivo de los [in our mouths] , Byron Leftwich. para llegar al próximo juego y prepararte. Obviamente, tienes un equipo duro que viene aquí, pero eso es todo lo que puedes hacer. Las cosas pasan en esta liga. Cuando sucede, tienes que tomar lo bueno con lo bueno [and] lo malo con lo malo. Concéntrate, enciérrate, prepárate para la próxima semana. Ese es nuestro proceso”.

En esta próxima oportunidad de recuperarse, un enfoque principal será encontrar una manera de obtener puntos en el tablero, una historia que ha estado presente durante toda la temporada. Los Bucs vienen de tres puntos, el mínimo de la temporada, contra Carolina, y actualmente ocupan el puesto 25 en la liga, con un promedio de 17.7 puntos por partido.

“No hemos anotado muchos puntos”, dijo el mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady. “Creo que hemos anotado como 19 puntos o algo así en un juego. No es lo suficientemente bueno para lo que estamos tratando de lograr, así que sin embargo lo metes, lo corres, lo lanzas, el objetivo es anotar más puntos que el otro equipo. Simplemente no hemos hecho un gran trabajo hasta ahora”.

Parte de eso es poder apegarse a su plan de juego, ejecutar ese plan de juego y hacerlo desde el saque inicial, en lugar de cometer errores tempranos y jugar desde atrás.

“Jugar con ventaja es genial”, dijo Brady. “Obviamente, eso es lo que quieres hacer todas las semanas. Tienes que ganarte el camino hacia una ventaja y creo que esa es la parte importante. No comienzas el juego siete arriba -nada o 14-nada; tienes que hacer algo al respecto. Así que creo que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer para llevar el balón por el campo y sumar puntos. Quiero anotar en todos los cuartos, pero tienes razón, ha sido un comienzo difícil para los juegos y es por eso que estamos jugando desde atrás. A veces se lo ponemos más fácil a los oponentes de lo que queremos porque pueden hacer exactamente lo que quieren y nosotros no”

Mientras la unidad ofensiva busca encontrar su ritmo, la defensa de los Bucs busca recuperar el ritmo de principios de temporada. Forzaron ocho pérdidas de balón en sus primeros tres juegos, pero no tuvieron ninguna en los últimos tres. Su última intercepción se produjo en el juego de los Kansas City Chiefs y su último balón suelto recuperado fue la semana anterior en el juego de los Green Bay Packers.

“No comienza con la falta de presión”, dijo el entrenador en jefe de los Bucs, Todd Bowles. “Comienza con golpear la pelota. Comienza con hacer jugadas con la pelota en el campo. La presión ayuda, pero no tiene nada que ver”. con presión. Tienes que obtener pérdidas de balón independientemente de si corremos cuatro, cinco, seis o tres. Y tratamos de obtener pérdidas de [turnovers]. Lo practicamos. [turnovers] vienen en racimos, así que espero que esto sea el final y podamos obtener más”.

El jueves marca el séptimo encuentro de todos los tiempos entre los Bucs y los Ravens, con Baltimore al frente de la serie (4-2). Los Ravens han ganado los últimos cuatro contra los Bucs.